彭博報道指，惠理集團（0806）創始人謝清海計劃放棄董事會聯席主席一職。一年前廣發證券成為這家香港資產管理公司的最大股東，此前對其高層進行了重組。一位知情人士稱，謝清海已將其決定通知了公司的部分董事會成員和高管層，不過他將繼續留在董事會。
謝清海於1993年與他人共同創立這家精品基金管理公司，目前在中國、吉隆坡、新加坡和倫敦設有辦公室，管理著54億美元資產。廣發證券上個月對惠理集團董事會進行重組，任命了自己派出的執行董事，並由林向紅取代蘇俊祺擔任聯席主席，蘇俊祺留任執行董事兼聯席首席投資總監。因決策尚未敲定而匿名消息稱，在公司工作已有十多年的蘇俊祺計劃離職。知情人士稱，計劃於明年1月落實。
惠理集團的一位代表稱，謝清海和蘇俊祺的職務保持不變，但不予進一步置評。謝清海和蘇俊祺沒有回應彭博尋求評論的請求。廣發證券去年從創始人手中收購了20.2%的股份，作為這家內地券商進軍海外市場的部分行動。上個月公告中還提到，何民基辭任執行董事，將專注於現任高級投資董事職務，李謙獲委任執行董事。
惠理集團的股價今日收報1.37元，跌2.14%，成交額達59.58萬元。
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