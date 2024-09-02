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恒指收市跌297點 北水流入增7倍 5個月最多 成交續逾千億 盈富佔16%

內地官方製造業PMI遜預期，拖累A股港股低開，雖然今早公布的財新PMI勝預期，但亦無助扭轉A股、港股跌勢，A股收市跌幅擴大，抵銷亞股回升的影響，港股收市維持跌幅。新世界（0017）盈警，股價創上市新低，拖累本地地產股；萬科（2202）超過20年來首次錄得半年虧損，內房股亦下跌；中國警告若日本加大對華晶片限制會進行反擊，晶片股跟跌。上周美國居民支出堅挺，9月大幅降息可能性降低，收息股跟跌。市場關注本周將出爐的一系列美國經濟數據，包括PMI、就業數據。盈富（2800）成交高達183.86億元，佔大市16.2%，成交金額創8月8日178.45億元後新高。

恒指、國指創4周最大跌幅，及一周收市新低，科指則是兩日最大跌幅。大市成交下降但續逾千億，上日因MSCI換馬，成交金額大增。北水大舉流入，增7.7倍，創5個月最多，佔大市成交比率升至10.5%，是8月7日後新高。

恒指今早低開126點，高位跌126點，低位跌343點，高低波幅217點。上升股份比例為21.17%，下跌為40.32%，無升跌為38.5%。

恒指收市跌297點或1.65%，報17691點，大市成交金額1128億元，較上日減少34.9%；國指跌119點或1.89%，報6211點。恒生科技指數收報3486點，跌2.08%。

藍籌股成交金額486.99億元，佔大市成交43.17%；科指成份股成交金額214.15億元，佔大市成交18.98%；國指成份股成交金額420.91億元，佔大市成交37.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.64%，至86.51億元，佔大市成交7.66%。牛熊證成交金額46.41億元，減少27.24%；窩輪成交金額40.1億元，減少25.93%。

藍籌11隻升，70隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升2.95%，收報3.14元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌12.99%，收報6.83元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報14.64元，升0.55%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報31.95元，跌4.91%。

恒指跌穿10天線(17698.84點)及100天線(17787.31點)。科指跌穿10天線(3486.79點)及50天線(3520.68點)。

北水南下合計淨流入119.39億元，較上日增加773.22%，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入133.06億元。北水本月累計流入119.39億元，按月減少71.49%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.91%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.97%。低見17645.92點，是8月29日17502.53點後最低。今日收市報17691.97點，是8月23日後收市新低，當日報17612.1點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.32%，是8月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.32%。低見3477.95點，是8月30日3470.22點後最低。今日收市報3486.4點，是8月29日後收市新低，當日報3461.22點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.12%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.4%。低見6196.79點，是8月29日6135.97點後最低。今日收市報6211.61點，是8月21日後收市新低，當日報6141.78點。第1日陰燭。

午後消息股表現

郵儲銀行（1658）行長劉建軍：受利率下調及政策的影響更為大。收報4.14元，跌1.19%。

招商銀行（3968）行長王良：沒收到監管機構對存量房貸轉按的意見。收報32.2元，跌0.46%。

匯控（0005）行政總裁艾橋智今履新 現身中環總行。收報68.35元，跌0.36%。

今早及隔晚消息股表現

東方海外（0316）：商家內地直接出貨礙港轉口 碼頭商兼營內地難兩全其美。收報109.3元，升0.74%。

法院駁回弘陽集團清盤呈請。弘陽地產（1996）收報0.043元，跌18.87%。

白雲山（0874）醫藥執董張春波辭職 內媒指「被帶走」。見52周低18.26元，收報18.3元，跌5.86%。

新世界（0017）曾跌逾13% 創上市新低。創上市新低，見6.74元，收報6.83元，跌12.99%。

四洲（0374）2.05億向蔡經陽收購敬業街41號兩物業。收報2.5元，無升跌。

旺旺（0151）大股東蔡衍明聯繫人出售飛機予公司，作價1.5億。收報4.48元，跌0.67%。

比亞迪（1211）8月總銷量按年升36%至37萬輛。收報235元，跌2.57%。

蔚來（9866）8月汽車交付量升4%。蔚來澄清網傳破產虛假信息，已報警處理。收報31.95元，跌4.91%。

吉利（0175）8月總銷量按年升21%至18.1萬輛。收報8.82元，無升跌。

小鵬汽車（9868）8月交付新車1.4萬輛，按年增2.5%。收報31.6元，跌0.78%。

小米（1810）CEO雷軍：8月小米SU7交付量破萬，小米汽車本月擬增16家門市。收報19.06元，跌2.26%。

長城汽車（2333）：8月銷量9.45萬台，按年減少17.21%。收報10.66元，跌4.99%。

理想汽車（2015）今年8月交付4.8萬輛新車，按年增38%。收報75.25元，跌4.57%。

澳門8月博彩收入升14.8%，勝預期。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報4.13元，跌0.24%。美高梅中國（2282）收報10.56元，升0.57%。澳博（0880）收報2.35元，跌1.26%。永利澳門（1128）收報5.26元，跌1.5%。銀河娛樂（0027）收報30元，跌0.66%。金沙中國（1928）收報13.92元，跌2.25%。

新世界（0017）發盈警，料年度虧損最多200億元，主要因非現金虧損。創上市新低，見6.74元，收報6.83元，跌12.99%。

國泰（0293）悉數回購政府持有的認股權證，涉資不多於18.8億。收報8.01元，升0.75%。

工行（1398）上半年純利跌2%，中期息0.1434元人幣。工行：房地產行業上半年不良率按年減少2個百分點 。收報4.37元，跌2.67%。

恒大汽車（0708）中期虧損擴至202億人幣。收報0.285元，跌1.72%。

中國神華（1088）中期純利跌11%，煤價下跌拖累。收報33.25元，跌1.34%。

恒大物業（6666）上半年純利減36%，不派中期息。收報0.73元，無升跌。

瑞安（0272）半年盈利倒退88%，不派中期息。創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌3.39%。

天鴿互動（1980）中期收入跌近九成至533.3萬元人幣，續派中期息0.01港元。收報0.48元，跌5.88%。

農行（1288）上半年純利增1.99%，中期息0.1164元人幣。農行：7月政策利率下降影響大致被存息下調相抵消。收報3.55元，升2.9%。

萬科企業（2202）中期虧損近99億人幣，超越盈警上限。收報3.87元，跌5.84%。

建行（0939）中期盈利跌1.8%息0.197元，利率下行拖累。收報5.43元，跌1.63%。

中行（3988）劉進：貨幣政策開始轉向，將加強存款貸款管理。收報3.5元，跌1.13%。

中交建（1800）中期盈利跌3%，新簽合同升逾8%。收報4.38元，跌7.59%。

名創優品（9896）中期盈利升16%，將購回最多20億元股份。收報34元，升3.34%。

華潤燃氣（1193）上半年少賺2.5%至34.57億，中期息增逾六成至0.25元。收報28.35元，升7.79%。

國家市監局督導阿里巴巴（9988）整改3年完成，阿里巴巴：加大科技投入。收報79.5元，跌2.39%。

周企及遠展（0035）旗下布里斯班綜合渡假村酒店正式對外營業。收報1.19元，跌2.46%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見9.94元，收報9.91元，升2.48%；信源企業集團（1748）創上市新高，見20元，收報20元，升414.14%；晉景新能（1783）創上市新高，見5.96元，收報5.9元，升6.31%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1090.7元，收報1090.7元，升0%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.4元，收報1067.8元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1145.45元，收報1145.45元，升0.02%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.96元，收報53.8元，升0.26%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1044.6元，收報1044.6元，升0.01%；K Cash集團（2483）創上市新高，見2.05元，收報1.77元，跌6.35%；晶泰科技（2228）創上市新高，見9.42元，收報9.26元，升9.07%；經發物業（1354）創上市新高，見22.5元，收報22.5元，升15.38%；中國太平（0966）創52周高，見10.66元，收報10.48元，升3.56%；人保集團（1339）創52周高，見2.98元，收報2.96元，升0.34%；第一太平（0142）創52周高，見4.24元，收報4.18元，升0.24%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.09元，收報0.072元，升60%；順誠（0531）創52周高，見0.465元，收報0.465元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.8元，收報3.8元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見7.17元，收報7.13元，升0.42%；蓮和醫療（0928）創52周高，見0.12元，收報0.108元，升0.93%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見213.4元，收報213.4元，升0.28%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.169元，收報0.171元，跌0.58%；滔搏（6110）低見2.65元，收報2.67元，跌8.25%；瑞安房地產（0272）低見0.57元，收報0.57元，跌3.39%；廣汽集團（2238）低見2.32元，收報2.35元，跌5.62%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.48元，收報0.485元，跌2.02%；星島（1105）低見0.202元，收報0.205元，跌6.82%；新世界發展（0017）低見6.74元，收報6.83元，跌12.99%；譚仔國際（2217）低見0.8元，收報0.83元，無升跌；眾安在綫（6060）低見9.67元，收報9.78元，跌3.55%；平安好醫生（1833）低見9.54元，收報9.69元，跌4.25%。

69隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；周大福（1929）低見6.32元，收報6.38元，跌4.06%；叙福樓（1978）低見0.38元，收報0.38元，跌5%；大酒店（0045）低見5.1元，收報5.17元，升1.37%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.075元，收報0.081元，升1.25%；港通控股（0032）低見6.98元，收報7.01元，跌2.5%；載通（0062）低見8.1元，收報8.2元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.245元，收報0.245元，跌2%；鱷魚恤（0122）低見0.084元，收報0.089元，跌2.2%；中達集團控股（0139）低見0.011元，收報0.012元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，信源企業集團（1748）創上市新高，見20元，收報20元，升414.14%；創聯控股（2371）創52周高，見0.031元，收報0.031元，升72.22%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.09元，收報0.072元，升60%；嘀嗒出行 （2559）收報2.14元，升31.29%；恆偉集團控股（8219）收報0.198元，升29.41%；比高集團（8220）創52周高，見2.5元，收報2.5元，升28.21%；上諭集團（1633）收報0.125元，升26.26%；華檢醫療（1931）收報1.08元，升25.58%；維亮控股（8612）平上市低位0.014元，收報0.018元，升20%；智美體育（1661）收報0.144元，升18.03%；中寶新材（2439）收報0.295元，升18%。

下跌異動股，包括，大山教育（9986）創52周高，見3.01元，見52周低1.6元，收報1.71元，跌41.44%；慕尚集團控股（1817）創上市新低，見0.42元，收報0.58元，跌36.26%；僑洋國際控股（8070）收報0.275元，跌34.52%；前海健康（0911）創上市新低，見0.16元，收報0.163元，跌32.64%；密迪斯肌（8307）見52周低0.092元，收報0.092元，跌29.23%；南方錳業（1091）收報0.32元，跌27.27%；拉近網娛（8172）收報0.045元，跌26.23%；萬隆控股集團（0030）創上市新低，見0.065元，收報0.077元，跌23.76%；民富國際（8511）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌23.08%；YUSEI（0096）收報0.7元，跌21.35%；中國三迪（0910）平上市低位0.022元，收報0.026元，跌21.21%。

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