是次交易賣方主要為菲律賓知名投資企業 AMB. Alc Holdings & ManagementCorporation/Top Ventures Investments & Management Corporation，及其大股東Cabangon Chua家族成員。銀行控股家族有意引入具互惠實力的戰略股東，將經濟、資本和更好的金融服務帶到菲律賓。中策資本由恒生銀行前行政總裁及香港上海滙豐銀行前執行董事柯清輝領導，淨資產超過22億元，符合銀行控股家族引入戰略股東的要求。交易完成後，Chua家族為首公司仍持有CS Bank控股性權益，中策資本有意與賣方保持合作關係，探索不同合作機會。

中策資本自2020年開始，先後競投過東亞人壽、香港人壽等項目，並放眼亞太區，發現東南亞富有巨大發展潛力。其擬收購的CS Bank成立於1997年，屬於極少數在菲律賓上市的儲蓄銀行。該行在菲國有34間分行/辦事處，大部分位於馬尼拉大都會區，截止去年底CS Bank的總資產約56.53億菲律賓披索（約7.84億港元）。

中策資本主席柯清輝表示，東南亞經濟正處於高速增長階段，金融市場發展潛力龐大，其中菲律賓每年的GDP增長超過5%，銀行業滲透度卻偏低，人口超過1.2億，卻約一半人未有銀行戶口，加上出生率高，人口年齡中位數只是25歲，由此可見當地金融市場充滿活力，發展潛力巨大。另一方面，香港作為國際金融中心，在傳統金融、新興金融科技及可持續金融等領域，皆有豐富經驗，可以為香港及內地商業機構在東南亞投資提供高質量的金融服務，發揮超級聯繫人、超級增值人的作用。是次以收購菲律賓CS Bank權益作為中策戰略性業務發展的重要第一步，未來逐步擴展至其他東南亞市場，致力建立一個創新綜合金融平台。

其他報道

恒指收市跌297點 北水流入增7倍 5個月最多 成交續逾千億 盈富佔16%

瑞銀林鎮鴻：內地5月放寬樓市政策透支市場需求 「金九銀十」銷情難樂觀

惠理創辦人謝清海據報擬不再任主席 股價今跌逾2%

上月訪港內地客 出境港人均創2019年後新高 香港居民連續兩個月淨流入

HGC環電推10G光纖寬頻服務

證監會發兩份新指南 助訪港及回流專業人士了解發牌制度

A股疲軟成交縮 創板指收跌2.8%

氫能科技企業上海重塑能源再遞表來港申上市

郵儲行行長劉建軍：受利率下調及政策的影響更為大

招行行長王良：沒收到監管機構對存量房貸轉按的意見

瑞銀：內地若調低現存住房貸款利率1厘 內銀純利或降一成

半日沽空金額增25% 盈富沽空增9.5倍

匯控行政總裁艾橋智今履新 現身中環總行

恒指半日跌318點 伙國指見4周最大跌幅 77隻藍籌下跌 新世界跌13%

A股下跌 上證半日跌0.62% 創業板跌1.7%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 隔夜息升102點子

東方海外：商家內地直接出貨礙港轉口 碼頭商兼營內地難兩全其美

瑞銀：中國對數字經濟、高端製造業及新能源領域金融支持需不斷加碼

法院駁回弘陽集團清盤呈請

白雲山醫藥執董張春波辭職 內媒指「被帶走」

財新中國8月製造業PMI升至50.4高過預期 廠商料銷售改善

A股3大指數齊低開 人行今淨回籠4675億元

新世界曾跌逾13% 創上市新低