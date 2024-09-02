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證監會終身禁止瑞銀前聯席董事林忠耀重投業界

證監會宣布，終身禁止瑞銀前聯席董事林忠耀重投業界，因林被原訟法庭於去年11月7日裁定兩項盜竊罪，以及兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪罪名成立，被判監七年，促使該會認為他並非獲發牌或註冊以進行受規管活動的適當人選。

證監會提到，當時法庭裁定，於2020年3月13日至10月27日期間，當時林負責監督瑞銀一個項目，以便向於過往交易中被多收費用的客戶進行賠償時，利用接達瑞銀系統的權限，竄改項目下的正確收款人資料，及向其個人帳戶或為其一己私利轉帳至少46筆款項，涉及合共187.5萬美元。

當時法庭亦裁定，於2020年3月至12月期間，多個由林控制的銀行帳戶，曾收到來自瑞銀及其他來源的現金存款，當中相當大部分的款項在短時間內被轉走，而相關款項均與林從瑞銀竊取的款項有關連。

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