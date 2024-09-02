證監會提到，當時法庭裁定，於2020年3月13日至10月27日期間，當時林負責監督瑞銀一個項目，以便向於過往交易中被多收費用的客戶進行賠償時，利用接達瑞銀系統的權限，竄改項目下的正確收款人資料，及向其個人帳戶或為其一己私利轉帳至少46筆款項，涉及合共187.5萬美元。

當時法庭亦裁定，於2020年3月至12月期間，多個由林控制的銀行帳戶，曾收到來自瑞銀及其他來源的現金存款，當中相當大部分的款項在短時間內被轉走，而相關款項均與林從瑞銀竊取的款項有關連。

其他報道

中策資本1.02億元入股菲律賓CS Bank持股26.8% 柯清輝現身簽約

全日沽空金額增8% 比率19% 盈富沽空增13倍 比率51%

恒指收市跌297點 北水流入增7倍 5個月最多 成交續逾千億 盈富佔16%

瑞銀林鎮鴻：內地5月放寬樓市政策透支市場需求 「金九銀十」銷情難樂觀

惠理創辦人謝清海據報擬不再任主席 股價今跌逾2%

上月訪港內地客 出境港人均創2019年後新高 香港居民連續兩個月淨流入

HGC環電推10G光纖寬頻服務

證監會發兩份新指南 助訪港及回流專業人士了解發牌制度

A股疲軟成交縮 創板指收跌2.8%

氫能科技企業上海重塑能源再遞表來港申上市

郵儲行行長劉建軍：受利率下調及政策的影響更為大

招行行長王良：沒收到監管機構對存量房貸轉按的意見

瑞銀：內地若調低現存住房貸款利率1厘 內銀純利或降一成

半日沽空金額增25% 盈富沽空增9.5倍

匯控行政總裁艾橋智今履新 現身中環總行

恒指半日跌318點 伙國指見4周最大跌幅 77隻藍籌下跌 新世界跌13%

A股下跌 上證半日跌0.62% 創業板跌1.7%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日 隔夜息升102點子

東方海外：商家內地直接出貨礙港轉口 碼頭商兼營內地難兩全其美

瑞銀：中國對數字經濟、高端製造業及新能源領域金融支持需不斷加碼

法院駁回弘陽集團清盤呈請

白雲山醫藥執董張春波辭職 內媒指「被帶走」

財新中國8月製造業PMI升至50.4高過預期 廠商料銷售改善