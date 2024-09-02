報道引述消息指，豐田汽車私下告訴日本官員的一個具體擔憂是，如果日本實施新的半導體管控措施，北京方面可能會對日本斷供汽車生產必不可少的關鍵礦物。豐田投資台積電正在熊本縣新建的一個晶片廠。這使得除了半導體設備製造商東京電子之外，豐田的擔憂也是日本官員的主要考量之一。

報道引述消息指，美國高級官員一直在與日本官員研究一項確保關鍵礦物供應充足的戰略，特別是在中國去年實施鎵、鍺和石墨的出口管制之後。消息指，拜登政府相信他們可以緩解東京方面的擔憂，並在今年年底前與日本達成協議。

日本經濟產業省未置評。東京電子不予置評。豐田發言人表示，該公司在不斷考慮最佳採購策略，以滿足客戶的需求，而不僅限於礦產資源。

美國負責出口管制事宜的商務部產業和安全局(BIS)也不予置評。

中國外交部在聲明中表示，反對任何國家將正常貿易政治化以及誘使其他國家加入對中國的技術封鎖。

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