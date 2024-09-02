王宗豪表示，股市驅動力並非GDP增長，而是有賴於ROE（股本回報率）的提升。目前中國經濟正處於由依賴低回報的房地產和基建業走向依賴消費及高端制造業的轉型期，該類新質生產力行業由於平均研發投入高而造成ROE較低，甚至呈逐年下降趨勢，而企業加大回購、降本增效可則有效提升ROE。

而在板塊配置方面，王宗豪認為高息股在未來3至6個月可能受到資金追捧，尤其是國有大行、公共事業、互聯網、科技及教育股板塊。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊亦表示，在宏觀環境基本穩定情況下，高息股可作為核心持倉的一部分。

內房市場方面，瑞銀投資銀行大中華房地產投資研究主管林鎮鴻稱，中國內地樓市相較於其他發達國家及地區主要存在一二線城市面臨樓價過高，租金回報率低，而三四線等低線城市則有大量庫存的問題。

林鎮鴻認為，內地樓市依然面臨挑戰，建議將房價定價權轉移為由政府把控，並考慮由政府收儲存量房後不出售不轉租，以穩定樓市。林鎮鴻稱，內地樓市房價及銷售量轉趨穩定的機遇在於政府收儲進展及按揭利率調整。林建議進一步調低按揭利率，期望租金回報率與按揭利率盡快取得平衡，當租金回報率高於按揭利率時，內房市場有望企穩。

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