國泰表示，今屆約300名學員在國泰員工領袖以義工身份的帶領和指導下，走訪不同航空界機構及國泰各部門，參加連串航空活動和課堂培訓，包括今屆新增設的數碼體驗課堂和國泰貨運課堂。公司續稱，今屆活動首次延伸至大灣區，於今年4月成功舉辦珠海交流之旅，讓學員認識國家在航空科技上的發展和成就，並加深對大灣區城市發展的認識。

另外，國泰指該計劃亦提供機會讓他們了解各種社會議題，親身籌劃社會服務計劃。今屆學員就青少年發展、滅廢及滅碳3大議題，分別為國泰、國泰貨運站和國泰餐飲提出多個想法。至於有30名表現優秀的學員，今年暑假獲邀參加航空體驗之旅，到訪澳洲阿德萊德的飛行訓練學校進行文化交流，了解國泰航空見習機師的培訓生活，並在導師指導下親手操控小型飛機。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，「飛躍理想計劃」是國泰青少年社區項目的旗艦活動，非常高興能夠見證每位學員在計劃中成長與進步，並透過計劃進一步培養他們對航空業的熱誠，以及提升他們對社會議題的關注。

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