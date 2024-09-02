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小鵬8月汽車銷量增3%至1.4萬輛 今年累計升17%至7.72萬輛

小鵬汽車（9868）公布，8月共交付智能電動汽車1.40萬輛、按年增長3%、按月升26%。今年首8個月中，小鵬汽車共交付7.72萬輛、按年增長17%。

公司表示，中國市場正式推出智能純電掀背轎跑鵬MONA M03，共有3款車型，價格區間在11.98元（人民幣）至15.58萬元之間。同時小鵬在上月30日的成都車展上，首批MONA M03交付給了客戶。

另外，小鵬汽車向所有符合條件的海外車主推出了AI天機XOS 5.2版本的OTA升 級，為他們帶來了無縫OTA體驗。同月，XNGP城區智駕月度活躍用戶滲透率達到了85%。

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