張毅表示，未來隨著存款利率下調，存款成本改善效果持續釋放，預計今年淨息差降幅會有所縮小，該行將持續優化資產負債結構，強化存貸款的定價管理等多種措施，努力維持淨息差的整體穩定和同業的可比優勢。副行長李運則指，存款在上半年續有定期化趨勢，定期存款佔比仍有上升，但長期化則有所緩解，新造3年期以上存款佔比下降4個百分點。

資產質量方面，副行長李建江指上半年企業貸款不良資產平穩，個人貸款仍為較優水平，預計下半年資產質量保持平穩，重點領域風險保持可控。房地產市場供需兩端政策支持效應釋放，房地產市場出現積極變化。該行加大力度防範化解風險各項措施落地見效，上半年房地產業貸款的不良貸款額和不良率雙降，不良率較上年末下降0.44個百分點，不良曝露同步減少。

地方政府債務方面，李建江指一籃子化債政策正在逐步見效，債務風險整體緩解，現時推行深化財稅體制改革，有利於促進財政永續發展，整體降低債務風險，該行亦穩有序做好地方債務風險防範化解，目前相關業務的不良率較低。

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