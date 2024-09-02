內銀第二季淨息差大致企穩，不過今年7月人行下調貸款市場報價利率（LPR），建設銀行（0939）行長張毅表示，加上去年兩次LPR的下降影響在今年持續釋放，一定程度上拉低今年的貸款收益率和淨利差水準。不過，去年存款利率3度下調，節省存息效果逐漸顯現，7月存款利率亦有調整，可以有效對沖今年LPR下降產生負面影響，對全年淨息差影響應該微乎其微。
張毅表示，未來隨著存款利率下調，存款成本改善效果持續釋放，預計今年淨息差降幅會有所縮小，該行將持續優化資產負債結構，強化存貸款的定價管理等多種措施，努力維持淨息差的整體穩定和同業的可比優勢。副行長李運則指，存款在上半年續有定期化趨勢，定期存款佔比仍有上升，但長期化則有所緩解，新造3年期以上存款佔比下降4個百分點。
資產質量方面，副行長李建江指上半年企業貸款不良資產平穩，個人貸款仍為較優水平，預計下半年資產質量保持平穩，重點領域風險保持可控。房地產市場供需兩端政策支持效應釋放，房地產市場出現積極變化。該行加大力度防範化解風險各項措施落地見效，上半年房地產業貸款的不良貸款額和不良率雙降，不良率較上年末下降0.44個百分點，不良曝露同步減少。
地方政府債務方面，李建江指一籃子化債政策正在逐步見效，債務風險整體緩解，現時推行深化財稅體制改革，有利於促進財政永續發展，整體降低債務風險，該行亦穩有序做好地方債務風險防範化解，目前相關業務的不良率較低。
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