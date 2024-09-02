證監會公布，近日查訊昇能集團（2459）股權分布，結果顯示截至今年8月19日，該公司共有25名股東合共持有逾2.79億股股份，相當於已發行股本27.65%，連同一名控股股東所持有的5.825億股（佔已發行股本57.67%），以及沒有結存於中央結算及交收系統或在香港股東名冊中登記的約4,931萬股（佔已發行股本4.88%），合共已相當於昇能集團發行股本的90.2%。
因此，該公司只有9894萬股或9.8%股權由其他股東持有。
據證監會統計，昇能集團在今年5月2日至8月19日期間，公司股價由3.76元上升463%至 21.15元。而在今年8月13日收市後，該公司發出盈利警告，預期截至今年6月底止半年將錄得虧損擴大至不超過1650萬美元。於今年8月30日，該公司股價收報21.3元，較今年5月2日收市價3.76元上升466%。
證監會指，鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，其股價亦可能大幅波動，提醒股東及有意投資者買賣時務請審慎行事。
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