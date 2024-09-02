周大福企業及遠東發展（0035）共持股近一成的澳洲上市博彩公司Star Entertainment（星億娛樂），申請上周五當地時間起將將股份暫停買賣。澳洲證券交易所續公布，該公司的股份於今天交易時間亦繼續暫停股份買賣。
彭博報道指，在星億停牌前，因應監管機構新南威爾斯獨立酒品及博彩局委託資深大律師Adam Bell撰寫的報告上周五出爐直指，星億儘管已著手大改革，但仍不適合經營Star Casino（星億娛樂場）。當地報章《澳洲金融評論報》（Australain Fiancial Review）的專欄更爆料指，星億娛樂準備宣布要為賭場資產大減值14億澳元（73.99億港元），亦未獲會計師簽發業績。同時有關報道還指，星億正尋求貸款人放寬貸款償還條款及需要尋求支持流動性的方案。
星億停牌前，最後市值為12.91億澳元（68.22億港元）。
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