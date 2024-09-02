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工銀亞洲慈善基金資助內地學生來港修讀高級文憑課程

工銀亞洲慈善基金實踐中國工商銀行的「工銀光明行」公益品牌精神，並全力支持香港特區政府推出的「職專畢業生留港計劃」（VPAS），與職業訓練局（VTC）攜手策劃「工銀光明行 – 職專育才扶苗計劃」。慈善基金全額資助六名來自工商銀行定點幫扶地區學生來港修讀VPAS指定、由VTC機構成員香港資訊科技學院（HKIIT）開辦的全日制高級文憑課程，並鼓勵學生畢業後留港全職從事與課程相關的行業，為學生提供優質的教育資源和職業發展機會，培育國際化資訊科技人才。

工銀亞洲慈善基金於今年7月親赴四川省四個縣市選拔學生，獲得資助的六名應屆高中畢業生成績優異，均來自工商銀行於內地的定點幫扶地區，資源相對匱乏。他們目前已到港修讀VPAS指定的HKIIT資訊科技相關高級文憑課程，學習數據科學、人工智能及軟件工程等專業知識，擴闊自身發展路徑。

該六名學生畢業後可以通過VPAS申請留港工作，全職投身與其就讀課程相關的專業行業。本項目確切推動VPAS在本地開展，拓展職專人才留港就業的渠道，針對香港市場對技術型人才的殷切需求，促進內地及香港人才協作，推動經濟發展。

中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席劉亞干博士表示，很高興與VTC攜手，結合金融和教育力量培育技術型人才，推動香港國際創科中心建設，貢獻國家2035年建成科技強國的戰略目標。