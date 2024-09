結好控股(0064)及結好金融(1469)聯合公布,向R&F One Nine Elms (UK) Limited收購倫敦1 Nine Elms Lane(九榆樹)的River Park Tower十二套公寓,合計淨內部面積約為9,468平方呎,作價為1504.62萬英鎊(約1.55億港元)。