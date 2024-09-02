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北汽擬20億人幣認購北汽新能源新股

北京汽車（下稱北汽）（1958）宣布，擬向母公司北汽集團的非全資附屬公司，並在北京證券交易所上市的北汽新能源訂立框架協議，計劃以每股定價2.3815元（人民幣、下同），認購北汽新能源新股，總交易代價達20億元。隨著北汽新能源以公開掛牌形式向其他投資者發行股份，北汽在北汽新能源的持股估計會介乎5.3%至7.22%。

由於今次交易涉及代價金額超過一項或多項門檻5%而低於25%，又屬於關連交易，因此北汽擬按例召開臨時股東大會，通過有關交易，料股東通函於9月30日前會寄發予股東。北汽新能源為電動乘用車生產和銷售服務商，北汽集團的非全資附屬公司現時持股達99.99%，截至2024年6月底止半年度虧損11.24億元，股東權益賬面值56.72億元。在此前的2022及2023年兩個年度，北汽新能源亦分別錄得稅後虧損25.43億元及21.84億元。按2023年底按市場化計估值達257.16億元。

北汽解釋，中國新能源汽車銷量保持快速增長，截至今年6月30日，國內新能源市場佔有率達35.2%。隳著北汽新能源在北京建立的高端智能工廠於2024年投產，全力打造享界高端智能新能源汽車品牌，料將帶動北汽新能源進入高速發展的新階段。因此是次認購事項，將有助其進一步佈局新能源乘用車產業，分享發展紅利。