據公告，暨南大學北側地塊二土地仍未開發。而作為地方政府城市管理及優化土地使用效率工作的一部分，暨南大學北側地塊二土地將根據暨南大學北側地塊二土地儲備實施方案進行收儲。

暨南大學北側地塊二土地由廣州新秀於2021年9月收購。在收購時，原本計劃暨南大學北側地塊二土地將用於開發住宅及商業物業、公園綠地、防護綠地，以及城市道路用地。

因此，董事會認為土地開發中心收儲暨南大學北側地塊二土地不會對集團的營運管理產生任何重大不利影響。此外，經參考暨南大學北側地塊二土地的經評估之市場價值，認為補償屬公平合理。

集團相信，土地收儲有利於集團優化資源使用，長遠而言有利於集團的未來發展。土地收儲完成後，集團擬於日後參與在番禺區的土地受讓，前提為參與有關土地受讓符合公司及股東的整體最佳利益。倘集團發現任何商業上可行且具吸引力的機會，集團可收購土地，代價將以土地收儲協議項下的應付票據償付。

集團指，目前擬將土地收儲所得款項全數用於集團日後收購位於番禺區的地塊，惟須視乎實際情況及董事會在擬定用途的具體細節提呈審議時的決定。