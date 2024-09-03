恒指半日跌64點或0.37%，報17627點，大市成交金額459億元；國指跌20點或0.33%，報6191點。恒生科技指數收報3496點，升0.29%。
科技股半日繼續個別走。阿里巴巴（9988）升0.69%，收報80.05元；騰訊（0700）升0.11%，收報378.2元；美團（3690）升1.72%，收報118.3元；小米（1810）升0.52%，收報19.16元；百度（9888）收報81.35元，跌0.73%；快手（1024）收報38.85元，跌1.65%；嗶哩嗶哩（9626）收報113.5元，升1.79%。
各地樓市政策持續加碼，內房股回暖。潤地（1109）升1.43%，收報21.25元；中海外（0688）升0.68%，收報11.88元；萬科（2202）收報3.99元，升3.1%；世茂集團（0813）收報0.64元，升6.67%；時代中國（1233）收報0.199元，跌4.33%；奧園（3883）收報0.138元，跌1.43%；旭輝（0884）收報0.255元，升2.41%。
傳十大光伏玻璃廠開會約定封爐減產30%，光伏股受捧。信義光能（0968）升4.46%，收報3.28元，是升幅最大的藍籌；協鑫新能源（0451）收報0.34元，跌1.45%；洛陽玻璃（1108）收報4.2元，升6.33%。
澳門8月博彩收入年增14.8%，濠賭股向好。銀河娛樂（0027）收報30.35元，升1.17%；金沙中國（1928）收報14.12元，升1.44%；新濠國際發展（0200）收報4.21元，升1.94%；美高梅中國（2282）收報10.7元，升1.33%；澳博（0880）收報2.36元，升0.43%；永利澳門（1128）收報5.37元，升2.09%。
內銀股持續走低，工行（1398）跌2.52%，收報4.26元；招商銀行（3968）跌3.26%，收報31.15元，是跌幅最大的藍籌；中國銀行（3988）跌1.71%，收報3.44元；建行（0939）跌1.47%，收報5.35元。
國泰航空（0293）停飛部分空客A350航機，因發現引擎零組件故障。國泰收報7.97元，跌0.5%。
昇能集團（2459）昨日被證監會點名股權高度集中，街貨量不足一成，昇能創上市新低，見0.14元，收報0.39元，跌98.07%。
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