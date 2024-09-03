消息人士表示，花旗銀行、高盛和摩根大通為是次融資的協調行。該融資期限為3年，可延長至5年。

彭博則報道，是次融資所得，部分用於集團2021年的50億美元貸款再融資，亦會用作日常營運。

其他報道

滬深三大指數個別走 滬指跌穿2800點大關

一個月HIBOR跌4點子 終止3連升

調查：近半港人受訪者未就退休作充份準備 近六成料退休後繼續工作

特斯拉據報8月內地銷量逾6.3萬輛按月增37% 創年內新高

匯控新任行政總裁艾橋智：加快執行現有策略

亞博科技完成收購澳門螞蟻銀行控股權

大摩上調小米目標價至26元 睇好電動車和AI增長前景

昇能集團股價插水40% 昨被證監點名股權高度集中

新世界再跌近3% 續創12年新低

滬深三大指數小幅低開 人行淨回籠4713億人幣

港股三大指數小幅低開 恒指跌26點

傳iPhone 16將不支持微信 蘋果中國澄清

日本財務省顧問：新首相應設定新財政目標

恒指夜期低水21點 黑期升27點

國泰A350航機引擎零部件故障 據報涉及燃油噴嘴

歐股個別發展 英飛機引擎生產商勞斯萊斯股價插水6.5%