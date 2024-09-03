文章日期：2024年9月3日 12:40
路透社引述兩名消息人士報道，TikTok母公司字節跳動正向銀行籌集95億美元（約739億港元）的貸款，將為亞洲（除日本外）規模最大的美元計價企業融資項目。
消息人士表示，花旗銀行、高盛和摩根大通為是次融資的協調行。該融資期限為3年，可延長至5年。
彭博則報道，是次融資所得，部分用於集團2021年的50億美元貸款再融資，亦會用作日常營運。
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