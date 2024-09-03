據HKTVmall介紹，在「展示商店」模式，如客戶對展示商店內的產品感到興趣，只要點擊「前往官方網站」，HKTVmall會將客戶導航至商戶的官方網站購物及完成付款，而訂單付款、物流安排則交由商戶自行處理。

客戶在HKTVmall搜尋品牌時，可同時搜尋到該品牌的HKTVmall網店、展示商店及官方網站，為提供客戶更多選擇及彈性。

客戶透過HKTVmall全新主題「Get More 搵著數」，即可瀏覽各間國際知名品牌的展示商 店，涵蓋多元化的產品類別，包括旅遊服務、潮流服飾、名牌手袋、個人護理、化妝及 護膚產品、電子產品、健康產品、保險產品等。

HKTVmall會為經展示商店到商戶官網所完成的訂單提供不同的 Mall Dollar 回贈優惠，最高可達100%。

為推動HKTVmall發展成香港大型的「購物搜尋器」，令客戶無論在任何時候、任何地點，只要想購物都會到訪HKTVmall，公司已提升HKTVmall搜尋引擎的功能，除了 HKTVmall及獨立網店ThePlace超過190萬款產品及服務、HKTVmall 展示商店的產品及商戶的官方網 站外，客戶亦可搜尋其他服務的官方網站，包括金融銀行、旅遊酒店、慈善機構等，所有官方網站均經過 HKTVmall 驗證，確保其真實性，為客戶提供更豐富的產品目錄之外，並進一步推動香港的數碼化發展。

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