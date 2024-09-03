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特步推新一代冠軍版跑鞋 售價999元至2599元人幣

體育用品股特步（1368）於8月31日在廈門召開「領跑黃金時代」新一代冠軍版跑鞋發布會，宣布全面升級的兩大核心科技，並推出新一代冠軍版跑鞋「160X 6.0」，以及搭載核心升級科技「GT700碳板」的「160X 6.0 PRO」和「160X 6.0 MONXTER」，三樣產品零售價分別為999元人民幣（下同）、1299元及2599元。

特步指，「160X」系列跑鞋為專業跑者和馬拉松運動員量身打造，歷經科技升級和實戰檢驗，屢獲世界跑鞋大獎，突破中國馬拉松紀錄。

發布會上，特步推出全面升級的兩大核心科技「XTEP POWER動能科技升級—GT700碳板」及「XTEP ACE輕彈科技升級—射胚發泡」。同時，新一代冠軍版跑鞋「160X 6.0」，以及搭載核心升級科技「GT700碳板」的「160X 6.0 PRO」和「160X 6.0 MONXTER」亮相。

特步國際主席兼行政總裁丁水波在會上演講，稱在中國體育用品行業進入跑步大時代的這5年，中國跑鞋年度百強榜單上，特步從2019年的19席上升到了2023年的41席，提升31%，位列所有品牌榜首。

丁水波指，在這期間特步已助力85名中國運動員，斬獲408個馬拉松冠軍。隨著冠軍版跑鞋「160X」全新一代的發佈，特步將引領中國路跑進入嶄新的黃金時代，在「世界跑鞋 中國特步」戰略定位引領下，特步將推動更多人跑起來，為體育強國建設貢獻自己的力量。

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