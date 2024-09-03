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螞蟻銀行新增港元美元定存服務 美元定期年利率最高可達4.5厘全港最高

螞蟻銀行公布新增港元和美元定存服務，客戶可低至1元開立，金額不設上限，其中6個月和12個月美元定期存款，加上新資金和3萬美元或以上存款額外加息後，總年利率有4.5厘，12個月美元定存年利率屬目前市面最高。該行定期可讓客戶提前取回存款而不設手續費，並可讓客戶自訂存款期。

以新資金和3萬美元以上計算，螞蟻3個月和9個月美元定期存款年利率為4.4厘，若低於3萬美元以下，3、6、9和12個月美元定期年利率分別為4.2、4.3、4.3和4.4厘。港元定存方面，以新資金和30萬元以上資金計算，以12個月年利率3.5厘為最佳，3、6、9個月的年利率分別有1.4厘、1.9厘和2.7厘，若低於30萬元以下，則分別為1.2、1.7、2.6和3.5厘。

螞蟻銀行定存容許客戶免手續費提前支取全部存款，但不會取得任何利息。另外，存款期限除了可選固定的3、6、9和12個月外，客戶更仍可自由設置在3至12個月內任意天數的存款期限，系統會自動計算出所享的年利率和收益。客戶可透過AlipayHK應用程式打開螞蟻銀行的小程式，或透過螞蟻銀行（香港）手機應用程式，根據指示操作開立賬戶。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，是次推出自訂存款期的定期存款服務，務求令客戶理財更加靈活，並以更高利息的定期存款優惠回饋客戶。

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