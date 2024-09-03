内地女性內衣連鎖店都市麗人（2298）今年中期是自疫情後的首次恢復派息，每股派中期息1.1仙，主席兼行政總裁鄭耀南表示，若集團持續賺錢，未來會繼續以約30%的派息比率派息，以回饋股東。另外，鄭耀南指，都市麗人今年的開店目標是「重質不重量」，目標今年總開店數量會多於去年的826間，不過未必可達到年初所稱的1100間店舖。其中，公司計劃旗下品牌中的「純棉居物」全年再開至少60間，其餘開店計劃均為「都市麗人」品牌，「歐迪芬」品牌今年無開店要求。
公司首席財務官蔡瑋軒補充，「純棉居物」近期快速發展，截至去年底已有60間門店，今年上半年又新開約20間門店，下半年計劃再開至少40間「純棉居物」門店，不過均爲加盟店。
另外，鄭耀南稱，公司注意到内地消費者現時消費更爲謹慎，會貨比三家，因此公司採取「好而不貴」策略，客單價基本保持在約150元（人民幣·下同），更注重產品品質。
此外，蔡瑋軒指，公司今年上半年業務分部新加入產業項目及物流，是公司注重盤活現有資產的表現。公司目前現有土地儲備位於東莞市鳳崗鎮，土地面積合共11萬平方米，若按容積率3.5來計算，建築面積38.5萬平方米，公司計劃逐步釋放出資產及租金收益，用作未來三至五年的發展。老廠房改造項目「玉泉項目」，建築面積約14.5萬平方米，其中5.6萬平方米由都市麗人自持用作物流倉儲業務，剩餘8.9萬平方米用於出售。截至今年6月30日，玉泉項目約6.1萬平方米的建築面積已簽訂合同，合約金額含稅約4.5億元，上半年交付入賬收入為1.72億元。
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