公司首席財務官蔡瑋軒補充，「純棉居物」近期快速發展，截至去年底已有60間門店，今年上半年又新開約20間門店，下半年計劃再開至少40間「純棉居物」門店，不過均爲加盟店。

另外，鄭耀南稱，公司注意到内地消費者現時消費更爲謹慎，會貨比三家，因此公司採取「好而不貴」策略，客單價基本保持在約150元（人民幣·下同），更注重產品品質。

此外，蔡瑋軒指，公司今年上半年業務分部新加入產業項目及物流，是公司注重盤活現有資產的表現。公司目前現有土地儲備位於東莞市鳳崗鎮，土地面積合共11萬平方米，若按容積率3.5來計算，建築面積38.5萬平方米，公司計劃逐步釋放出資產及租金收益，用作未來三至五年的發展。老廠房改造項目「玉泉項目」，建築面積約14.5萬平方米，其中5.6萬平方米由都市麗人自持用作物流倉儲業務，剩餘8.9萬平方米用於出售。截至今年6月30日，玉泉項目約6.1萬平方米的建築面積已簽訂合同，合約金額含稅約4.5億元，上半年交付入賬收入為1.72億元。

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