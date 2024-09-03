根據MOX較早前在3月13日上載資料顯示，當時錄得在MOX上市的債券規模已達6010.11億元。該公司指，今年以來，內地經濟運行延續回升向好態勢，中資境外債一級市場發行略有回暖，帶動澳門債市穩中有進，尤其8月下旬廣東省繼續在澳門成功發行上市地方政府債，對提振澳門債券市場信心注入強心劑。

截至8月底於MOX發行及上市債券單數按年增長46.7%，規模同比增長24.8%，其中以人民幣計價的債券規模佔比68.8%，美元計價債券規模佔比26%。在澳門特區政府的大力支持與推動下，內地各省市來澳發行上市債券的意願明顯增強，北京、山東、福建、河南、河北、安徽、湖南、湖北、四川、新疆等省市、自治區在澳門上市債券單數已超過2023年全年水平。

MOX續指，在下半年在內地經濟基本面、政策面、資金面總體處於利好環境下，隨著人民幣彈性增強，離岸人民幣債券擴容趨勢將強於其他幣種境外債券，預料債券市場將保持回暖態勢。MOX將積極把握市場利好，持續保持與市場各方、監管機構的密切交流與合作，繼續做大拓寬金融合作圈，推進金融市場互聯互通，努力提升澳門債券市場佔有率及吸引力。

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