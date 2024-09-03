恒指收市跌40點或0.23%，報17651點，大市成交金額793億元，較上日減少29.74%；國指跌8點或0.13%，報6203點。恒生科技指數收報3496點，升0.29%。
大型科技股個別發展。阿里巴巴（9988）升0.75%，收報80.1元；騰訊（0700）升0.11%，收報378.2元；美團（3690）升2.24%，收報118.9元；小米（1810）升0.63%，收報19.18元；百度（9888）收報81.25元，跌0.85%；快手（1024）收報38.9元，跌1.52%；京東（9618）收報104.9元，跌0.19%；網易（9999）收報123.3元，跌1.6%。
傳十大光伏玻璃廠開會約定封爐減產30%，光伏股走俏。信義光能（0968）收報3.25元，升3.5%；洛陽玻璃（1108）收報4.2元，升6.33%；福萊特玻璃（6865）收報11.34元，升3.28%；協鑫新能源（0451）收報0.355元，升2.9%。
內地各地市府政策持續加碼，近期存量利率下調預期再起，內房股與物管股活躍。內房股方面，潤地（1109）升0.48%，收報21.05元；萬科（2202）收報4元，升3.36%；融創（1918）收報0.99元，升2.06%；新城發展（1030）收報1.62元，升2.53%；世茂集團（0813）收報0.64元，升6.67%；雅居樂（3383）收報0.415元，升1.22%；旭輝（0884）收報0.26元，升4.42%。
物管股向好，碧桂園服務（6098）收報4.37元，升5.05%；雅生活服務（3319）收報2.52元，升2.86%；旭輝永升服務（1995）收報1.81元，升4.02%；佳兆業美好（2168）收報2.01元，跌3.83%；越秀服務（6626）收報3.01元，升2.03%；世茂服務（0873）收報0.71元，升1.43%。
中金指銀行中期風險或提前緩釋，內銀疲軟。工行（1398）跌2.06%，收報4.28元；招商銀行（3968）跌3.11%，收報31.2元，是跌幅最大的藍籌；中國銀行（3988）跌2%，收報3.43元；建行（0939）跌0.92%，收報5.38元。
國泰航空（0293）公布，15架A350需更換引擎零部件，明日額外取消10對來回航班，股價收報7.96元，跌0.62%。
昇能集團（2459）被證監會點名股權「高度集中」，街貨量不足一成。截至下午2時50分，昇能中途停牌，停牌前報0.325，跌98.4%，成交4.9億元，市值下跌至3.3億元。
其他報道
國泰現跌0.5% 15架A350需更換引擎零部件 明額外取消10對來回航班
HKTVmall推「展示商店」模式 商戶無須於平台開店亦可展示產品及服務
恒指半日跌64點 光伏股逆市受捧 信義光能漲4.5%冠藍籌 昇能暴跌98%
調查：近半港人受訪者未就退休作充份準備 近六成料退休後繼續工作