moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收跌40點 內房、物管股活躍 碧服升5% 國泰跌0.62%

恒指收市跌40點或0.23%，報17651點，大市成交金額793億元，較上日減少29.74%；國指跌8點或0.13%，報6203點。恒生科技指數收報3496點，升0.29%。 

大型科技股個別發展。阿里巴巴（9988）升0.75%，收報80.1元；騰訊（0700）升0.11%，收報378.2元；美團（3690）升2.24%，收報118.9元；小米（1810）升0.63%，收報19.18元；百度（9888）收報81.25元，跌0.85%；快手（1024）收報38.9元，跌1.52%；京東（9618）收報104.9元，跌0.19%；網易（9999）收報123.3元，跌1.6%。

傳十大光伏玻璃廠開會約定封爐減產30%，光伏股走俏。信義光能（0968）收報3.25元，升3.5%；洛陽玻璃（1108）收報4.2元，升6.33%；福萊特玻璃（6865）收報11.34元，升3.28%；協鑫新能源（0451）收報0.355元，升2.9%。

內地各地市府政策持續加碼，近期存量利率下調預期再起，內房股與物管股活躍。內房股方面，潤地（1109）升0.48%，收報21.05元；萬科（2202）收報4元，升3.36%；融創（1918）收報0.99元，升2.06%；新城發展（1030）收報1.62元，升2.53%；世茂集團（0813）收報0.64元，升6.67%；雅居樂（3383）收報0.415元，升1.22%；旭輝（0884）收報0.26元，升4.42%。

物管股向好，碧桂園服務（6098）收報4.37元，升5.05%；雅生活服務（3319）收報2.52元，升2.86%；旭輝永升服務（1995）收報1.81元，升4.02%；佳兆業美好（2168）收報2.01元，跌3.83%；越秀服務（6626）收報3.01元，升2.03%；世茂服務（0873）收報0.71元，升1.43%。

中金指銀行中期風險或提前緩釋，內銀疲軟。工行（1398）跌2.06%，收報4.28元；招商銀行（3968）跌3.11%，收報31.2元，是跌幅最大的藍籌；中國銀行（3988）跌2%，收報3.43元；建行（0939）跌0.92%，收報5.38元。       

國泰航空（0293）公布，15架A350需更換引擎零部件，明日額外取消10對來回航班，股價收報7.96元，跌0.62%。

昇能集團（2459）被證監會點名股權「高度集中」，街貨量不足一成。截至下午2時50分，昇能中途停牌，停牌前報0.325，跌98.4%，成交4.9億元，市值下跌至3.3億元。

 

 

其他報道

昇能暴瀉99%淪為「毫子股」 中途停牌

特步推新一代冠軍版跑鞋 售價999元至2599元人幣

滬指獨憔悴 跌0.29%

國泰現跌0.5% 15架A350需更換引擎零部件 明額外取消10對來回航班

HKTVmall推「展示商店」模式 商戶無須於平台開店亦可展示產品及服務

中國民航局據報正評估內地A350飛機是否需要檢查

字節跳動據報正尋求95億美元貸款

【有片：埋身擊】靜待美議息結果 日經225現水平不宜買入

恒指半日跌64點 光伏股逆市受捧 信義光能漲4.5%冠藍籌 昇能暴跌98%

滬深三大指數個別走 滬指跌穿2800點大關

一個月HIBOR跌4點子 終止3連升

調查：近半港人受訪者未就退休作充份準備 近六成料退休後繼續工作

特斯拉據報8月內地銷量逾6.3萬輛按月增37% 創年內新高

匯控新任行政總裁艾橋智：加快執行現有策略