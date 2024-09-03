其士集團（0025）表示，日前「其士集團獎學金」舉行頒獎典禮，頒發獎學金予2023至2024學年的40名得獎學生。獎學金成立六年來累計受惠學生達240人，頒發獎學金合共600萬元。該獎學金自2018年成立，旨在為香港建造業培育年輕人才，並嘉許職業訓練局（「職訓局」）全日制高級文憑及職專文憑的優秀工程學生。
40名得獎學生每人分別可獲頒四萬元（高級文憑）或一萬元（職專文憑）獎學金。在頒獎典禮中，其士集團主席兼董事總經理郭海生表示：「其士集團一直竭力將建造業的知識傳承，為香港培育工程生力軍。透過獎學金計劃，我們希望鼓勵優秀的工程學生發揮潛能，投身建造業大展所長，為香港的發展貢獻力量。」
建造業現正經歷轉型，從傳統建築方法轉變到運用創新智能科技協助建屋，而組裝合成技術（MiC）正是建造業創新發展的大趨勢。其士集團已連續兩年與職訓局合作，以MiC主題為職訓局師生舉辦講座及參觀活動。隨著集團首個採用Full MiC 「全組裝合成」技術的建築項目「松悅樓」新近圓滿落成，今年40多名職訓局師生可率先參觀此標誌項目，親身體驗MiC及機電裝備合成法（MiMEP）技術的應用優勢，掌握行業最新發展。
除成立獎學金計劃、為職訓局學生提供實習機會外，該集團亦聯同業界的機電工程承建商支持職訓局推出的職專畢業生留港計劃，增加技術人才供應，以滿足香港經濟轉型及科技進步的殷切需要。
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