集團指，開元信德於考慮包括其可得內部資源等多項因素後，辭任公司核數師，而董事會亦注意到，中國財政部在2024年8月2日作出的公開聲明內，財政部已禁止開元信德從事內地企業境外上市審計服務業務，為期五年。經考慮上述理由及狀況後，董事會接受開元信德的辭任。

於今日公布日期，開元信德尚未對集團2024財年的綜合財務報表開展任何審計工作。因此，董事會認為開元信德的辭任將不會對2024財年年度審計及年度業績發佈造成任何重大影響。董事會正物色新核數師以填補開元信德辭任後的空缺。

早前，融信中國（3301）亦公布，開元信德辭任公司核數師，於9月2日起生效。

在今年8月份，財政部監督評價局公布，禁止開元信德會計師事務所未來5年內，從事內地企業境外上市審計業務。事件涉及內地註冊會計師私自承辦跨境審計業務、私存私帶審計工作底稿等問題。當時內媒指，是財政部首次對違規境外會計師事務所作出限制從業監管決定。

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