拉夏貝爾正在破產重整中，集團於8月23日收到聯交所的除牌決定，指公司未能滿足所有復牌條件，故按上市規則將之除牌，若公司不提覆核申請，H股最後上市日為9月6日，上市地位將於9月9日取消。公司指，九月三日已提交覆核申請，但有關覆核的結果存在不確定性。

公司要求，公司管理人被指定後，其股份已於2023年2月7日上午九時正起在香港聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。而公司18個月停牌限期於今年8月6日屆滿。

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