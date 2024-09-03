moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

拉夏貝爾今就除牌決定提覆核申請

拉夏貝爾（6116）公布，9月3日已提交申請，請求上市覆核委員會根據上市規則第2B章覆核除牌決定。

拉夏貝爾正在破產重整中，集團於8月23日收到聯交所的除牌決定，指公司未能滿足所有復牌條件，故按上市規則將之除牌，若公司不提覆核申請，H股最後上市日為9月6日，上市地位將於9月9日取消。公司指，九月三日已提交覆核申請，但有關覆核的結果存在不確定性。

公司要求，公司管理人被指定後，其股份已於2023年2月7日上午九時正起在香港聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。而公司18個月停牌限期於今年8月6日屆滿。

其他報道

匯豐信用卡將徵收1%「非香港商戶」港幣簽賬服務費　11月9日起生效

特斯拉據報計劃明年在中國生產六座Model Y

恒指收跌40點 內房、物管股活躍 碧服升5% 國泰跌0.62%

澳門上市債券規模破7000億澳門元  5個半月增加1000億澳門元

都市麗人預期全年開店不少於去年826間 未來派息比率維持約30%

螞蟻銀行新增港元美元定存服務 美元定期年利率最高可達4.5厘全港最高

東薈城名店倉推消費賞 最高賺900元商戶電子現金券及1.1萬「亞洲萬里通」里數

昇能暴瀉99%淪為「毫子股」 中途停牌

特步推新一代冠軍版跑鞋 售價999元至2599元人幣

滬指獨憔悴 跌0.29%

國泰現跌0.5% 15架A350需更換引擎零部件 明額外取消10對來回航班

HKTVmall推「展示商店」模式 商戶無須於平台開店亦可展示產品及服務

中國民航局據報正評估內地A350飛機是否需要檢查

字節跳動據報正尋求95億美元貸款

【有片：埋身擊】靜待美議息結果 日經225現水平不宜買入

恒指半日跌64點 光伏股逆市受捧 信義光能漲4.5%冠藍籌 昇能暴跌98%

滬深三大指數個別走 滬指跌穿2800點大關

一個月HIBOR跌4點子 終止3連升

調查：近半港人受訪者未就退休作充份準備 近六成料退休後繼續工作

特斯拉據報8月內地銷量逾6.3萬輛按月增37% 創年內新高

匯控新任行政總裁艾橋智：加快執行現有策略

亞博科技完成收購澳門螞蟻銀行控股權

大摩上調小米目標價至26元 睇好電動車和AI增長前景