集團指出，數碼通巨額投資未能全部用於網絡上，大部份被用作向政府繳付高昂的頻譜費用，而內地政府不設頻譜徵費，鼓勵營運商更積極投資於網絡，香港卻反其道而行，向營運商徵收高昂的頻譜費用，單計去年的頻譜費用已接近5.4億元，超過同期稅後淨利潤的總額。此外，相關費用過往可用作扣稅，但稅務局現時認為其中一段時間的頻譜費用不可扣稅，集團對此表示強烈反對。

集團又指，投得的頻譜只可使用15年，可使用年期有限，期間更不可買賣或使用頻譜作任何其他用途，費用為營運網絡必需的經營成本，無法理解相關成本為何不可用作扣稅。集團敦促政府將可扣稅範圍涵蓋所有頻譜成本，令更多資源可用於進一步擴充和改善網絡。

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