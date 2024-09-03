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數碼通全年多賺75% 基本溢利按年持平 派末期息17.5仙

數碼通（0315）公布截至今年6月底止全年業績，期內收入錄62.21億元，按年跌8%；純利4.70億元，按年增74.9%，主要是由於2023財年曾錄得2.01億元的預期信貸虧損，2024財年則無此虧損；如撇除相關信貸虧損，基本溢利按年持平。數碼通上財年每股盈利為42.6仙，建議派發末期息每股17.5仙，全年每股派32.0仙，按年持平。

集團指出，數碼通巨額投資未能全部用於網絡上，大部份被用作向政府繳付高昂的頻譜費用，而內地政府不設頻譜徵費，鼓勵營運商更積極投資於網絡，香港卻反其道而行，向營運商徵收高昂的頻譜費用，單計去年的頻譜費用已接近5.4億元，超過同期稅後淨利潤的總額。此外，相關費用過往可用作扣稅，但稅務局現時認為其中一段時間的頻譜費用不可扣稅，集團對此表示強烈反對。

集團又指，投得的頻譜只可使用15年，可使用年期有限，期間更不可買賣或使用頻譜作任何其他用途，費用為營運網絡必需的經營成本，無法理解相關成本為何不可用作扣稅。集團敦促政府將可扣稅範圍涵蓋所有頻譜成本，令更多資源可用於進一步擴充和改善網絡。

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