新鴻基地產（0016）與新加坡嘉德置地合資的新加坡烏節路Ion Orchard商業項目，出現股權變動。嘉德置地擬將手上ION Orchard商場一半權益，轉讓予其持股23.77%的同系房託CapitaLand Integrated Commercial Trust（嘉德置地綜合商業信託成CICT）。今次交易是以18.5億坡元（110.23億港元）作為交易的物業估值，交易代價連費用則共約11億坡元（65.54億港元）。
為應付是次收購，CICT將進行配售單位集資3.5億坡元、並進行按比例及可棄權優先增資發行股份，涉值7.57億坡元，以支付是次交易代價。嘉德置地指，是次轉讓ION Orchard權益套現，有助其分散投資組合，及成立新基金增加收費收入。完成交易後，新業主CICT與新地原有的合作協議仍然持續。現時ION Orchar共8層商場的出租率達96%。今次交易料於第四季完成。CICT的投資簡報指，是次交易有助其借助新地在資產管理的強項進一步得到發揮。
新地將於本周四公布6月底止全年度業績。根據其截至去年12月底止中期業績報告顯示，新加坡ION Orchard帶來2.79億元營業溢利，並在截至去年6月底止全年度業績應佔資產值50.44億元。隨著CICT交易推進，新地應佔ION Orchard的估值料或隨之水漲船高。
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