內銀股上周業績公布後，A股和H股價分別下跌約8%和4%，投資研究晨星報告指，下跌反映市場的失望情緒，過去一段時間內銀跑贏大市，不過近期市傳政府疑容許現有按揭客戶再融資，投資者擔憂銀行淨息差將承受進一步壓力。不過，該行當局會同時下調存款利率，以對應下調現有按揭利率的壓力，因此維持現有基本看法不變。
晨星指，農業銀行（1288）為他們的首選，因為農行淨息差趨勢和貸款增長高於同業，並有村鎮銀行業的強大立足點；而招商銀行（3968）的股本回報率高同業，會更好的估值上升空間。5月市場曾傳內地可能會被豁免個人投資者透過港股通購買香港股票的20%股息稅，或會提升投資者對H股的興趣。
晨星對農行淨息差今年和明年預期上調5點子和2點子，帶動農行公允價值由3.5元升至3.8元。另對其他國有銀行的展望沒有改變，維持除對農行外的內銀的公允價值預測。
晨星維持工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、中國銀行（3988）和郵儲銀行（1658）全年淨息差將收窄0.15至0.25厘的觀點，預計它們全年純利和每股派息有望持平或增1％，晨星認為目前國有銀行H股的估值被低估，現時市賬率為0.4至0.5倍，股息率有7%至8%。
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