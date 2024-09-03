雅居樂（3383）公布，2024年8月的預售金額合計為5.4億元人民幣（下同），較2023年8月份的25.4億元，按年跌78.7%﹔2024年8月份均價為每平方米12,573元，較2023年8月份的每平方米均價14,884元，按年跌15.53%。
2024年首八個月預售金額為103.4億元，較2023年首八個月預售金額為330.4億元，按年跌68.7%﹔2024年首八個月均價為每平方米13,757元，較2023年首八個月均價為每平方米14,924元，按年跌9.04%。
越秀地產（0123）公布，2024年8月實現合同銷售100.02億元，按年升約1.5%﹔首八個月合同銷售704.31億元，按年跌約30.9%﹔累計合同銷售金額約佔2024年合同銷售目標1,470億元的47.9%。8月份集團無新增土儲。
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