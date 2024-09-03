證券時報引述Wind數據報道，今年首8個月，全國發行地方政府債券約5.4萬億元，按年下降14.18%。

不過，上月地方政府發債明顯加速，全國發行地方政府債券近1.2萬億元，按月增加近4900億元，淨融資規模較月增加近6300億元。

報道引述民生銀行首席經濟學家溫彬分析，上半年地方債發行進度偏慢，爲不影響債券資金在年內的使用進度，6月以來各部門、各地區加快部署地方債發行工作，8月地方債發行明顯提速，將支撐基建投資較快增長。

其他報道

雅居樂上月預售額5.4億人幣跌近八成 越秀賣樓升1.5%

晨星：內銀下跌反映憂慮現有按息下調 國有行H股股值被低估

新地伙伴逾65億轉讓新加坡ION Orchard一半權益予同系房託

數碼通全年多賺75% 基本溢利按年持平 派末期息17.5仙

拉夏貝爾今就除牌決定提覆核申請

HKTVmall fb宣布「聽日加價」惹熱議 母企港科探索中期蝕逾2700萬

被禁從事內地企業境外上市審計服務 開元信德辭任寶龍地產核數師

廚具品牌卡羅特據報已開展預路演 目標集資逾9.3億元

匯豐信用卡將徵收1%「非香港商戶」港幣簽賬服務費 11月9日起生效

特斯拉據報計劃明年在中國生產六座Model Y

恒指收跌40點 內房、物管股活躍 碧服升5% 國泰跌0.62%

澳門上市債券規模破7000億澳門元 5個半月增加1000億澳門元

都市麗人預期全年開店不少於去年826間 未來派息比率維持約30%

螞蟻銀行新增港元美元定存服務 美元定期年利率最高可達4.5厘全港最高

東薈城名店倉推消費賞 最高賺900元商戶電子現金券及1.1萬「亞洲萬里通」里數

昇能暴瀉99%淪為「毫子股」 中途停牌

特步推新一代冠軍版跑鞋 售價999元至2599元人幣

滬指獨憔悴 跌0.29%

國泰現跌0.5% 15架A350需更換引擎零部件 明額外取消10對來回航班

HKTVmall推「展示商店」模式 商戶無須於平台開店亦可展示產品及服務

中國民航局據報正評估內地A350飛機是否需要檢查

字節跳動據報正尋求95億美元貸款

【有片：埋身擊】靜待美議息結果 日經225現水平不宜買入