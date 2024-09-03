內地傳媒報道，中國地方政府於上月發債明顯加速，單月發行總額近1.2萬億元（人民幣，下同），涉及293隻地方債，發行數量和總額爲年內最高。
證券時報引述Wind數據報道，今年首8個月，全國發行地方政府債券約5.4萬億元，按年下降14.18%。
不過，上月地方政府發債明顯加速，全國發行地方政府債券近1.2萬億元，按月增加近4900億元，淨融資規模較月增加近6300億元。
報道引述民生銀行首席經濟學家溫彬分析，上半年地方債發行進度偏慢，爲不影響債券資金在年內的使用進度，6月以來各部門、各地區加快部署地方債發行工作，8月地方債發行明顯提速，將支撐基建投資較快增長。
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