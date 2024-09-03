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將停澳門流動通訊服務 數碼通：提供服務時遇限制

數碼通SmarTone（0315）將停止澳門流動通訊服務，執行董事兼行政總裁劉若虹於網上業績會時表示，交還牌照予澳門政府主要由於是當地市場較小，而且為客戶提供服務時遇到很多限制，「若不能做到我們覺得滿意的網絡性能（Network Performance），寧願選擇退出。」至於相關客戶的後續安排，她指其將過渡至現時主要澳門營運商，預期轉移過程會順利。

資本開支方面，劉若虹稱開支已見頂因公司已完全推出5G網絡，料來年將下跌。被問到公司會否在今財年內提供5G-A商業服務，執行董事兼科技總裁鄒金根指出，公司今年就相關技術試行及應用，冀未來一至兩年內全面推出。

另外，劉若虹稱5G家居寬頻的靈活性可增加更多應用場景，而且公司於固定光纖的市佔率是低單位數，相信有很大增長潛力，未來續加強客戶交叉銷售。

至於每用戶平均收入（ARPU）未來展望，她坦言市場競爭激烈令ARPU受壓，尤其低端客戶對價格較敏感，但隨未來更多5G應用，5G滲透率有望進一步提升，加上5G ARPU為4G的兩倍，相信能夠應付市場競爭激烈的挑戰。

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