該等申報追溯至今年4月9日至6月20日期間的股份變動。當中包括侯氏在4月9日在不知情下，以2.045元在市場內被沽出9.8萬股，總代價20萬餘元。另包括他在4月11日以2169萬元增持股份，在4月29日及30日轉售7800萬股予第三方並套現2.01億元，及在5月20日轉售3200萬股予第三方的交易套現1.15億元，均曾透過自願公告形式披露。但是按自願公告所載，只提及股數，並沒有交代每股具體交易作價。

根據前述提交的替代申報，未見侯氏在交易的價錢與股數等和此前提交的多份披露有太大分別。另侯氏為首公司在6月20日申報以每股平均價6.1275元，在市場外認購開曼群島的受豁免組合，並交付4650萬股昇能集團股份交付，涉值近2.85億元。當日侯氏為首的公司所進行之交易，則未見公告披露。

完成連串交易後，侯氏為首公司在昇能的持股比例，由4月9日最高峰持股72.78%，降至6月20日的57.66%。該等修訂申報，主要在進行交易前股權百分比數值出現輕微調整有關，與原來申報約相差0.01個百分點，但是最終並無影響最終完成連串交易的持股比例數值。

其他報道

將停澳門流動通訊服務 數碼通：提供服務時遇限制

美的置業首8個月合同銷售金額約259億人幣

中國地方政府上月加速發債 單月近1.2萬億元年內最高

雅居樂上月預售額5.4億人幣跌近八成 越秀賣樓升1.5%

晨星：內銀下跌反映憂慮現有按息下調 國有行H股股值被低估

新地伙伴逾65億轉讓新加坡ION Orchard一半權益予同系房託

數碼通全年多賺75% 基本溢利按年持平 派末期息17.5仙

拉夏貝爾今就除牌決定提覆核申請

HKTVmall fb宣布「聽日加價」惹熱議 母企港科探索中期蝕逾2700萬

被禁從事內地企業境外上市審計服務 開元信德辭任寶龍地產核數師

廚具品牌卡羅特據報已開展預路演 目標集資逾9.3億元

匯豐信用卡將徵收1%「非香港商戶」港幣簽賬服務費 11月9日起生效

特斯拉據報計劃明年在中國生產六座Model Y

恒指收跌40點 內房、物管股活躍 碧服升5% 國泰跌0.62%

澳門上市債券規模破7000億澳門元 5個半月增加1000億澳門元

都市麗人預期全年開店不少於去年826間 未來派息比率維持約30%

螞蟻銀行新增港元美元定存服務 美元定期年利率最高可達4.5厘全港最高

東薈城名店倉推消費賞 最高賺900元商戶電子現金券及1.1萬「亞洲萬里通」里數

昇能暴瀉99%淪為「毫子股」 中途停牌

特步推新一代冠軍版跑鞋 售價999元至2599元人幣

滬指獨憔悴 跌0.29%

國泰現跌0.5% 15架A350需更換引擎零部件 明額外取消10對來回航班

HKTVmall推「展示商店」模式 商戶無須於平台開店亦可展示產品及服務