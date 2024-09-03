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昇能今停牌 大股東再提交4至6月6項交易替代申報

今日股份停牌的昇能集團（2459）大股東侯皓瀧為間接的信託受益人之Othutahi Enterprises Trust Co. Ltd及旗下公司，收市後再作出連串6項申報替代之前已作的申報。

該等申報追溯至今年4月9日至6月20日期間的股份變動。當中包括侯氏在4月9日在不知情下，以2.045元在市場內被沽出9.8萬股，總代價20萬餘元。另包括他在4月11日以2169萬元增持股份，在4月29日及30日轉售7800萬股予第三方並套現2.01億元，及在5月20日轉售3200萬股予第三方的交易套現1.15億元，均曾透過自願公告形式披露。但是按自願公告所載，只提及股數，並沒有交代每股具體交易作價。

根據前述提交的替代申報，未見侯氏在交易的價錢與股數等和此前提交的多份披露有太大分別。另侯氏為首公司在6月20日申報以每股平均價6.1275元，在市場外認購開曼群島的受豁免組合，並交付4650萬股昇能集團股份交付，涉值近2.85億元。當日侯氏為首的公司所進行之交易，則未見公告披露。

完成連串交易後，侯氏為首公司在昇能的持股比例，由4月9日最高峰持股72.78%，降至6月20日的57.66%。該等修訂申報，主要在進行交易前股權百分比數值出現輕微調整有關，與原來申報約相差0.01個百分點，但是最終並無影響最終完成連串交易的持股比例數值。

 

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