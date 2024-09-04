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美股見近1個月最大跌幅 道指跌626點 收司法部傳票 英偉達跌9%

美債息下降，債息倒掛擴闊，金龍指數下跌，美股見近1個月最大跌幅，英偉達(美：NVDA)跌9.52%。美國製造業活動連續第五個月萎縮。半導體股集體跳水拖累美股下挫，英偉達市值創紀錄暴跌2790億美元，因涉嫌壟斷問題收到司法部傳票。美股「科技七巨頭」全部下跌，蘋果股價下跌2.7%。費城半導體指數下跌7.8%，為2020年3月以來最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌626點，跌幅1.51%，報40936點。標普500指數收跌119點，跌幅2.12%，報5528點。納斯達克綜合指數收跌577點，或3.26%，報17136點。

高盛跌4.47%，報487.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累149點，而聯合健康升1.44%，報598.68元，貢獻道指55點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.77元，跌2.72%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報157.36元，跌3.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報176.25元，跌1.26%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報511.76元，跌1.83%，英偉達(美：NVDA)收市報108元，跌9.52%，微軟(美：MSFT)收市報409.44元，跌1.84%，Tesla (美：TSLA)收市報210.6元，跌1.63%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.98%，報519點。德國DAX指數收跌0.98%，報18747點；法國CAC 40指數跌0.94%，報7575點；英國富時100指數收跌0.79%，報8298點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.87%，報5560點。

美國2年期債息曾跌最多1.84%，是8月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.57%。低見3.8445厘，是8月5日3.6498厘後最低。收市報3.8631厘，是2023年5月4日後收市新低，當日報3.7903厘。

美國10年期債息曾跌最多2.24%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%。低見3.8158厘，是8月29日3.814厘後最低。收市報3.831厘，是8月27日後收市新低，當日報3.8216厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至4.938基點，是8月30日5.921基點後最闊。收市報3.413基點，是8月29日後收市最闊，當日報3.648基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至129.796基點，是8月29日131.045基點後最闊。收市報129.297基點，是8月27日後收市最闊，當日報129.43基點。

金龍指數曾跌最多1.13%，是8月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.84%。低見5545.08點，是8月29日5504.5點後最低。收市報5560.04點，是8月29日後收市新低，當日報5541.64點。

道指曾跌最多1.89%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.12%。低見40778.09點，是8月22日40584.47點後最低。收市報40936.93點，是8月22日後收市新低，當日報40712.78點。

標指曾跌最多2.55%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.25%。低見5504.33點，是8月15日5501.13點後最低。收市報5528.93點，是8月14日後收市新低，當日報5455.21點。

納指曾跌最多3.7%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為6.36%。低見17057.79點，是8月14日17032.17點後最低。收市報17136.3點，是8月12日後收市新低，當日報16780.61點。

 