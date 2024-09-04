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港股ADR跌150點 夜期低水164點 美期亞股下跌

美股向下，港股ADR跌150點或0.85%，報17502點，即月恒指夜期跌109點，報17487點，夜期低水164點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.76%，折合報375.39元；阿里巴巴（9988）跌1.28%，折合報80.19元；美團（3690）跌0.32%，折合報117.78元；匯控（0005）跌2.33%，折合報67.71元；建行（0939）跌2.35%，折合報5.32元。

道期現跌0.033%；標期現跌0.16%；納期現跌0.29%。日本東證指數現跌2.37%；韓國KOSPI指數現跌2.78%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.76%。

VIX指數隔晚升33.24%或5.17點，報20.72點。

紐油現跌0.34%或0.24美元，報70.1美元；布油現跌0.25%或0.18美元，報73.56美元；金價現升0%或0美元，報2492.91美元；LME 銅期貨隔晚跌2.48%或228.5美元，報8954.5美元。比特幣現跌0.72%或420.25美元，報57793.01美元；美國10年期債息現跌0.14%或0.0057厘，報3.8253厘。

今日焦點股份可留意：

南順（0411）最快今日公布業績。

GEM新股集信國控（8629）公開發售部份料超額近4倍。

昇能（2459）今停牌，大股東再提交4至6月6項交易替代申報。

數碼通（0315）全年多賺75%，基本溢利按年持平，派末期息17.5仙。將停澳門流動通訊服務，數碼通：提供服務時遇限制。

美的置業（3990）首8個月合同銷售金額約259億人幣。

雅居樂（3383）上月預售額5.4億人幣跌近八成，越秀賣樓升1.5%。

新地（0016）伙伴逾65億轉讓新加坡ION Orchard一半權益予同系房託。

拉夏貝爾（6116）今就除牌決定提覆核申請。

HKTVmall fb宣布「聽日加價」惹熱議，母企港科探索（1137）中期蝕逾2700萬。

其士集團（0025）六年來頒發獎學金600萬冀促培育年輕建造業人才。

 

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