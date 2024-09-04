恒指今早低開176點或1.01%，報17474點，大市成交金額17億元；國指今早低開63點或1.03%，報6139點。恒生科技指數開市報3467點，跌0.83%。上升股份比例為2.73%，下跌為9.14%，無升跌為88.12%。