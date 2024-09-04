恒指今早低開176點或1.01%，報17474點，大市成交金額17億元；國指今早低開63點或1.03%，報6139點。恒生科技指數開市報3467點，跌0.83%。上升股份比例為2.73%，下跌為9.14%，無升跌為88.12%。
藍籌4隻升，65隻下跌，13隻無升跌。攜程（9961）升1.36%，報374元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌4.5%，報6.36元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，21隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報32.7元，升2.67%；跌幅最大的是小米（1810）開市報18.82元，跌1.88%。
恒指跌穿50天線(17490.64點)。科指跌穿10天線(3489.94點)。
昇能（2459）：大股東孖展倉遭斬倉 涉36.6%股本 今復牌。開市報0.48元，升47.69%。
南順（0411）最快今日公布業績。無成交，報8元。
昇能（2459）今停牌，大股東再提交4至6月6項交易替代申報。開市報0.48元，升47.69%。
數碼通（0315）全年多賺75%，基本溢利按年持平，派末期息17.5仙。將停澳門流動通訊服務，數碼通：提供服務時遇限制。開市報3.91元，升1.82%。
美的置業（3990）首8個月合同銷售金額約259億人幣。無成交，報7.56元。
雅居樂（3383）上月預售額5.4億人幣跌近八成，越秀賣樓升1.5%。無成交，報0.415元。
新地（0016）伙伴逾65億轉讓新加坡ION Orchard一半權益予同系房託。開市報74.45元，無升跌。
拉夏貝爾（6116）今就除牌決定提覆核申請。停牌。
HKTVmall fb宣布「聽日加價」惹熱議，母企港科探索（1137）中期蝕逾2700萬。無成交，報1.66元。
其士集團（0025）六年來頒發獎學金600萬冀促培育年輕建造業人才。無成交，報4.55元。
破頂股包括，晶泰科技（2228）創上市新高，見11元，開市報11元，升1.85%。
2隻股份創上市新低，包括希瑪醫療（3309）低見1.89元，開市報1.89元，跌3.08%；金山雲（3896）低見1.17元，開市報1.17元，跌3.31%。
創52周低，包括，信德（0242）低見0.62元，開市報0.62元，跌1.59%和記電訊香港（0215）低見0.95元，開市報0.95元，跌1.04%。
異動股
上升異動股，包括，昇能集團（2459）開市報0.48元，升47.69%；冠中地產（0193）開市報0.39元，升44.44%；南南資源（1229）開市報0.154元，升8.45%；新利軟件（8076）開市報0.013元，升8.33%；朗華國際集團（8026）開市報0.31元，升6.9%；佳兆業健康（0876）開市報0.016元，升6.67%；友寶（2429）開市報18.8元，升6.21%；復星旅遊文化（1992）開市報3.53元，升4.44%；移卡（9923）開市報10.92元，升4%。
下跌異動股，包括，聲通科技（2495）開市報203.2元，跌6.7%；華邦科技（3638）開市報0.45元，跌6.25%；佐丹奴（0709）開市報1.56元，跌5.45%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報20.76元，跌5.38%；太古地產（1972）開市報13.78元，跌5.23%；嘉實比特幣（3439）開市報7.03元，跌4.81%；華夏以太幣（3046）開市報5.85元，跌4.57%；裕承科金（0279）開市報0.021元，跌4.55%；聯通（0762）開市報6.36元，跌4.5%。