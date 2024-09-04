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財新中國8月服務業PMI跌至51.6遜預期 就業再次收縮

財新傳媒與S&P Global公布8月份中國服務業經營活動指數，從7月份的52.1下跌至51.6，低過市場預期的51.8，同時亦是6月後新低，當月報51.2，去年8月為51.8。綜合產出指數報51.2，與7月份相比持平，續為去年10月後新低，當月報50。

報告稱，在7月小幅改善後，8月服務業景氣度再度回落，服務業供需維持擴張，但速度放緩，就業再次收縮，外需邊際好轉，成本壓力凸顯，市場信心小幅回暖但仍低於長期均值。

國統局近期數據顯示，服務業商務活動指數回升0.2個百分點至50.2；主要受製造業景氣度下降的拖累，綜合PMI下行0.1個百分點至50.1，創2023年以來新低。

從財新中國服務業PMI分項數據來看，8月服務業供需擴張放緩，新訂單指數在擴張區間下降。外需則好於總體需求，新出口訂單指數從7月僅略高於臨界點的位置小幅反彈。受訪企業表示，海外客戶對旅遊業等興趣增強，為新出口業務量的增長提供基礎。

儘管服務業供求維持擴張，8月就業市場卻再度轉弱，就業指數降至收縮區間，員工離職和企業裁員均是其影響因素。隨著新業務量增加，疊加用工減少，積壓業務量小幅上升。

原料、工資及運輸費用增加，導致服務業成本上揚，8月投入品價格指數升至2023年7月來最高。然而，由於市況疲軟、競爭加劇，企業不得不降價促銷，當月銷售價格指數為近七個月來首次跌至榮枯線以下，創2022年5月來新低，企業利潤空間受到擠壓。

服務業市場信心回暖，8月經營預期指數連續兩個月在擴張區間小幅走高，不過仍低於長期均值。服務業企業普遍寄希望於未來市況改善和業務開發收到成效，帶動經營活動增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業和服務業景氣度均位於擴張區間，服務業供求增速邊際放緩，與製造業供求由降轉升形成對比，綜合就業指數略低於榮枯線，綜合成本上升的情况下，製造業和服務業銷售價格出現不同程度的下降，企業盈利壓力進一步增大。考慮到較為進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大正常支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。

 

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