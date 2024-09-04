踏入2024年第三季中段，香港特區私營經濟持續小幅緊縮。新增訂單與產出量雖齊跌，但下滑速度已較上月放緩。至於來自內地與海外的新增業務，則由跌轉升。雖有跡象顯示下行放緩，但企業的經營信心依然低迷，更在需求降溫的情况下，進一步縮減人手，並去化庫存。此外，價格壓力加劇，不管投入成本，還是產出售價，都在調查期內上升。

報告指，由於新增訂單再度於8月減少，因此香港特區私營企業溫和地縮減了業務活動。市道低迷、客戶節約開支等因素遏抑着訂單需求，當中以製造業承受的衝擊最為嚴重，惟整體而言，產出量和新增訂單的跌勢已於8月轉慢。綜觀最近一個調查期，則來自中國內地和海外地區的新業務均有增長，特別是外銷的出口訂單，更自去年11月錄得首個升幅。

雖然新訂單跌勢隨出口業務增長而放緩，但香港特區私營企業的商業情緒卻維持悲觀。業者表明憂慮競爭白熱化的影響，也擔心變幻莫測的經濟前景。新訂單下滑，同時降低了企業的積壓工作水平。企業繼續消化手頭訂單，因此未完成業務的跌幅頗為明顯，幾近兩年半高位。另一方面，香港特區私營企業由於產能壓力紓緩，因此並不急於填補離職空缺，就業水平連續第四個月下降。

自5月以來，企業首次減購投入品，促使採購庫存出現7個月以來首個跌幅。調查資料透露，香港特區企業在需求走弱期間，無意儲備更多投入品。

價格方面，香港特區的整體投入成本繼續飈升。投入成本通脹創6個月最高，與長期平均值一致。8月的供應商表現大致與上月相若，但原材料價格上漲，造成採購價格由跌轉升，加上薪資增長，因此整體投入成本向上。於是，企業選擇向客戶轉嫁成本負擔，導致產出售價呈5個月以來的最大漲幅，當中以製造商的加價幅度最為明顯。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「8月份PMI顯示，香港特區營商環境依然相對低迷，但新訂單一連兩月收窄跌幅，而旅遊業轉趨活躍，也利好出口業務突破連續 10 個月的跌勢，反映轉勢跡象已初步浮現」。

Jingyi Pan 表示，「由於商業情緒、採購、就業水平全都在8月維持低迷，因此整體新訂單增長，成為了景氣復蘇的關鍵因素。此外，價格趨勢仍有待觀察。8月的投入成本通脹飈至長期平均值，促使產出價格的升幅擴大。既然調查資料顯示客戶消費已經受壓，則售價上調

很可能損害近期的訂單需求」。

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