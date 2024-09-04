港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.07點子至3.88857%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌2日是8月19日，當日拆息報4.08458%。
港元現報7.797元升值18點子，曾貶值最多3點子，報7.7991元，亦曾升值最多26點子，報7.7962元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.58點子至3.42357%，是9月2日後最高；1星期HIBOR跌4.76點子至3.54524%，是4月24日後最低；2星期HIBOR跌6.63點子至3.62369%，是2023年9月4日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.45點子至4.15637%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是9月3日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.24625%，是9月3日後最低。
美元指數現報101.668貶值0.157點或0.15%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.30983%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3708%，連續3日收窄，利差是2024年8月21日後最窄，當日差距為-1.3688%。
對上一次連續3日收窄，是2024年8月16日，當日利差報-1.3502%。
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