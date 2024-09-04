港元現報7.797元升值18點子，曾貶值最多3點子，報7.7991元，亦曾升值最多26點子，報7.7962元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.58點子至3.42357%，是9月2日後最高；1星期HIBOR跌4.76點子至3.54524%，是4月24日後最低；2星期HIBOR跌6.63點子至3.62369%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.45點子至4.15637%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是9月3日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.24625%，是9月3日後最低。

美元指數現報101.668貶值0.157點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.30983%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3708%，連續3日收窄，利差是2024年8月21日後最窄，當日差距為-1.3688%。

對上一次連續3日收窄，是2024年8月16日，當日利差報-1.3502%。

其他報道

OpenAI擬組全球投資者聯盟建設AI基礎設施 料耗資數百億美元

穆迪、標普、惠譽就未適當保存電子通訊記錄 支付共4800萬美元罰款

三星據報裁減內地員工 明年或減少30%員工

GUM：強積金人均賺4763元 年初至今賺1.86萬元

新加坡航空稱檢查64架A350所有發動機 國航取消4個航班

香港PMI降至49.4 連續4個月低於50

積金評級：8月強積金錄1.76%正回報 人均賺4600元

財新中國8月服務業PMI跌至51.6遜預期 就業再次收縮

滬深三大指數低開 人行進行7億人幣逆回購

恒指低開176點 跌穿50天線 科指跌0.8% 昇能升47%

昇能：大股東孖展倉遭斬倉 涉36.6%股本 今復牌

港股ADR跌150點 夜期低水164點 美期亞股下跌

英偉達收到美國司法部傳票 涉反壟斷

美股見近1個月最大跌幅 道指跌626點 收司法部傳票 英偉達跌9%