美國製造業活動連續五個月萎縮引發放緩擔憂，隔晚美股創近1個月最大跌幅。英偉達急挫，拖累亞股，台股曾跌逾5%，日股亦跌逾3%。油價隔晚跌近5%，抹去今年以來升幅，紐油曾跌穿70美元，三桶油跟跌，中石油（0857）跌5.92%，是跌幅最大的藍籌。恒指見兩周低，北水轉流出。
恒指今早低開176點，高位跌120點，低位跌318點，高低波幅198點。上升股份比例為13.81%，下跌為33.61%，無升跌為52.57%。
恒指半日跌189點或1.07%，報17462點，大市成交金額532億元；國指跌68點或1.1%，報6135點。恒生科技指數收報3482點，跌0.41%。
藍籌股成交金額231.55億元，佔大市成交43.52%；科指成份股成交金額111.79億元，佔大市成交21.01%；國指成份股成交金額203.21億元，佔大市成交38.19%。
24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額增加5.2%，至90.04億元，佔大市成交16.89%。牛熊證成交金額44.57億元，增加18.74%；窩輪成交金額45.47億元，減少5.37%。
藍籌18隻升，62隻下跌，2隻無升跌。攜程（9961）升1.57%，收報374.8元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌5.92%，收報6.52元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報34元，升6.75%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創上市新低，見9.19元，收報9.29元，跌2.82%。
恒指跌穿20天線(17479.61點)、50天線(17490.39點)。科指跌穿10天線(3491.42點)，曾跌穿20天線(3463.3點)。
北水南下合計淨流出0.72億元，終止連續3日流入。北水本月累計流入144.86億元，按月減少65.41%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。
昇能（2459）：大股東孖展倉遭斬倉 涉36.6%股本 今復牌。收報0.455元，升40%。
南順（0411）最快今日公布業績。收報8元，無升跌。
昇能（2459）今停牌，大股東再提交4至6月6項交易替代申報。收報0.455元，升40%。
數碼通（0315）全年多賺75%，基本溢利按年持平，派末期息17.5仙。將停澳門流動通訊服務，數碼通：提供服務時遇限制。收報3.94元，升2.6%。
美的置業（3990）首8個月合同銷售金額約259億人幣。收報7.64元，升1.06%。
雅居樂（3383）上月預售額5.4億人幣跌近八成，越秀賣樓升1.5%。收報0.41元，跌1.2%。
新地（0016）伙伴逾65億轉讓新加坡ION Orchard一半權益予同系房託。收報73.5元，跌1.28%。
拉夏貝爾（6116）今就除牌決定提覆核申請。停牌。
HKTVmall fb宣布「聽日加價」惹熱議，母企港科探索（1137）中期蝕逾2700萬。收報1.65元，跌0.6%。
其士集團（0025）六年來頒發獎學金600萬冀促培育年輕建造業人才。收報4.55元，無升跌。
破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見13.8元，收報13.78元，升3.92%；晶泰科技（2228）創上市新高，見12.14元，收報12.14元，升12.41%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見25.55元，收報25.55元，升2.82%；中國秦發（0866）創52周高，見0.96元，收報0.95元，升5.56%；綠色動力環保（1330）創52周高，見3.1元，收報3.05元，無升跌；冠轈控股（1872）創52周高，見1.2元，收報1.15元，升27.78%；中國宏光（8646）創52周高，見0.63元，收報0.53元，無升跌；安能物流（9956）創52周高，見7.8元，收報7.77元，升0.52%。
39隻股份創上市新低，其中十隻包括，SOHO中國（0410）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；朗詩（0106）低見0.013元，收報0.013元，跌27.78%；眾安在綫（6060）低見9.56元，收報9.62元，跌1.64%；平安好醫生（1833）低見9.19元，收報9.29元，跌2.82%；百威（1876）低見8.32元，收報8.38元，跌0.83%；弘海高新資源（0065）低見0.086元，收報0.086元，跌3.37%；朗詩綠色管理（0106）低見0.013元，收報0.013元，跌27.78%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；中播數據（0471）低見0.033元，收報0.036元，升2.86%；凌銳控股（0784）低見0.041元，收報0.042元，跌6.67%。
61隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；金地商置（0535）低見0.161元，收報0.163元，跌2.4%；保利置業（0119）低見1.22元，收報1.23元，跌2.38%；信德（0242）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；周大福（1929）低見6.13元，收報6.14元，跌2.54%；莎莎國際（0178）低見0.66元，收報0.68元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.375元，收報0.375元，跌1.32%；國藥（1099）低見16.96元，收報17.12元，跌2.73%；新奧（2688）低見48元，收報49元，跌1.01%；新奧能源（2688）低見48元，收報49元，跌1.01%。
異動股
上升異動股，包括，冠中地產（0193）收報0.39元，升44.44%；昇能集團（2459）收報0.455元，升40%；易還財務投資（8079）收報0.03元，升36.36%；中國投融資（1226）收報0.325元，升30%；金輝（0137）收報0.85元，升28.79%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.2元，收報1.15元，升27.78%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.34元，升23.64%；中國服飾控股（1146）收報0.066元，升20%；富元國際集團（0542）收報0.157元，升19.85%。
下跌異動股，包括，信源企業集團（1748）收報4.9元，跌67.33%；TBKS HLDGS（1960）收報0.185元，跌28.85%；朗詩（0106）創上市新低，見0.013元，收報0.013元，跌27.78%；璋利國際（1693）收報1.61元，跌19.5%；景業名邦集團（2231）收報0.52元，跌18.75%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.027元，跌18.18%；國恩控股（8121）收報2.2元，跌17.6%；國際商業結算（0147）見52周低0.039元，收報0.039元，跌17.02%；人和科技（8140）收報0.103元，跌16.94%；中昌國際控股（0859）創上市新低，見0.074元，收報0.074元，跌16.85%。
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