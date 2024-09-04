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銀河國際證券降萬科目標價及評級 稱中期首錄虧損令人失望

銀河國際證券將內房股萬科（深000002）（2202）的A及H股由「買入」下調至「「中性」，目標價分別為6.1元人民幣及3.8港元，今日早市A股萬科收升0.15%，報6.53元，H股萬科則收跌0.75%，報3.97元，銀河國際證券給予的A及H股目標價高分別較早市收市價低6.58%及4.28%。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，今次降評是因為其2024年上半年的業績令人失望，錄得上市以來首次虧損。

同時，該行認為在中國房地產市場疲弱的背景下，萬科未來幾年的盈利能力和盈利前景受到打擊。

不過該行表示，未給予萬科「沽售」評級的原因是，相信萬科應該能夠通過四個方式解決其流動資金問題，包括從金融機構，特別是銀行渠道獲得再融資；能持續出售資產﹔嚴格控制資本開支，包括不購買土儲﹔以及進一步去庫存。

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