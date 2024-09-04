帝盛主席及執行董事、遠東發展聯席董事總經理兼執行董事邱詠筠同時強調，此合資企業標誌著帝盛酒店邁向新的投資策略，集團將逐步轉向輕資產模式，以少數股權持有者的身份管理及營運酒店。該合作模式不但為其伴提供了更穩健的方式以投資酒店，亦可以幫助遠東發展更有效地使用自有資本。

她表示，遠展與帝盛致力於與志同道合的投資者建立策略夥伴關係，促進集團增長，一如既往地為所有持份者創造價值。帝盛從選址顧問服務、物業改造與升級以及業務營運等方面擁有豐富經驗，是合作夥伴的不二之選。

邱詠筠指，帝盛酒店上一次在新加坡收購了Oakwood酒店並將其重塑為Dao by Dorsett，在其獨特管理和經營方式下，酒店的經營毛利潤在同年即上升80%。

邱詠筠續指，帝盛是一間綜合性酒店集團，集團過去的表現足以證明，集團是酒店的開發者，同時也是酒店的持有者和營運者。而作為酒店的持有者，持有者的權益必然是其首要的考量標準。