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帝盛酒店合資建新加坡樟宜帝盛酒店 另在港英日等展8項目

遠東發展（0035）公布最新的策略性投資項目，旗下專注酒店發展、營運及管理的帝盛酒店與合作伴成立了一間合資企業「Dorsett Atelier Capital Heeton Changi」，共同投資一項新加坡酒店項目。帝盛酒店將牽頭負責該物業的開發及資產管理、重塑物業品牌，並將該酒店項目重新命名為「新加坡樟宜帝盛酒店」。 新加坡樟宜帝盛酒店將是帝盛酒店集團位於新加坡的第三間酒店；此外，帝盛酒店已有計劃在香港、澳洲、英國及日本開展另外八個項目。 

帝盛主席及執行董事、遠東發展聯席董事總經理兼執行董事邱詠筠同時強調，此合資企業標誌著帝盛酒店邁向新的投資策略，集團將逐步轉向輕資產模式，以少數股權持有者的身份管理及營運酒店。該合作模式不但為其伴提供了更穩健的方式以投資酒店，亦可以幫助遠東發展更有效地使用自有資本。

她表示，遠展與帝盛致力於與志同道合的投資者建立策略夥伴關係，促進集團增長，一如既往地為所有持份者創造價值。帝盛從選址顧問服務、物業改造與升級以及業務營運等方面擁有豐富經驗，是合作夥伴的不二之選。

邱詠筠指，帝盛酒店上一次在新加坡收購了Oakwood酒店並將其重塑為Dao by Dorsett，在其獨特管理和經營方式下，酒店的經營毛利潤在同年即上升80%。

邱詠筠續指，帝盛是一間綜合性酒店集團，集團過去的表現足以證明，集團是酒店的開發者，同時也是酒店的持有者和營運者。而作為酒店的持有者，持有者的權益必然是其首要的考量標準。

 