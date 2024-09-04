老虎證券（香港）公布，由即日起向零售投資者開放Avalanche (AVAX)、Chainlink（LINK）交易，使零售投資者投資幣種增至4個，同時，亦向專業投資者開放Aptos（APT）和Toncoin（TON）交易。目前，Tiger Trade上可供專業投資者交易的幣種已增加至20種。預計9月初會再向專業投資者開放更多新幣種交易權限。
老虎證券7月1日向零售投資者全面開放虛擬資產交易後，交易人數及訂單數目持續激增，旗下投資旗艦平台Tiger Trade上數據顯示，8月香港用戶加密貨幣交易訂單數目和交易人數，均相較上月同期增長超過兩倍。
老虎國際首席財務官曾慶飛表示，「隨著虛擬資產交易行業逐步被納入香港主流金融，愈來愈多投資者已有參與虛擬資產交易，將可促進香港虛擬資產交易發展。老虎證券始終致力於為客戶提供更豐富的投資選擇，持續優化其交易體驗。作為香港證監會持牌券商，老虎證券將遵守嚴格監管合規標準，向投資者提供安全可靠的虛擬資產交易服務，共同推動行業健康發展」。
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