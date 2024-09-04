恒指波幅較上日擴大，但仍少過200點，成交亦較上日增加，但仍低於1000億元。另一方面，北水則轉流出37億元，近兩周最多。恒指、國指連跌3日，見兩周即市低，國指更見3周收市低。

恒指今早低開176點，高位跌120點，低位跌318點，高低波幅198點。上升股份比例為19.59%，下跌為39.98%，無升跌為40.41%。

恒指收市跌194點或1.1%，報17457點，大市成交金額969億元，較上日增加22.27%，是9月2日1128.89億元成交後最多；國指跌69點或1.12%，報6133點。恒生科技指數收報3482點，跌0.39%。

藍籌股成交金額457.19億元，佔大市成交47.18%；科指成份股成交金額206.89億元，佔大市成交21.35%；國指成份股成交金額397.58億元，佔大市成交41.02%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.25%，至97.79億元，佔大市成交10.08%。牛熊證成交金額48.84億元，增加30.13%；窩輪成交金額48.94億元，增加1.84%。

藍籌17隻升，59隻下跌，6隻無升跌。攜程（9961）升1.25%，收報373.6元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌6.35%，收報19.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，18隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報33.7元，升5.81%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報16.24元，跌2.99%。

恒指跌穿20天線(17479.36點)、50天線(17490.29點)，曾下試250天線(17265.82點)。科指跌穿10天線(3491.48點)，曾跌穿20天線(3463.33點)。

北水南下合計淨流出37.03億元，終止連續3日流入，流出金額是8月19日後最多，當日流出61.79億元。北水本月累計流入108.55億元，按月減少74.08%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.8%，是9月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見17333.3點，是8月21日17232.13點後最低。收市報17457.34點，是8月21日後收市新低，當日報17391.01點。連跌3日，累計跌531.73點，對上一次連跌3日是8月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月25日。

科指曾跌最多1.62%，是9月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.32%。低見3439.94點，是8月29日3365.47點後最低。收市報3482.84點，是8月29日後收市新低，當日報3461.22點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月30日。

國指曾跌最多1.92%，是9月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.12%。低見6084.69點，是8月21日6073.41點後最低。今日收市報6133.98點，是8月15日後收市新低，當日報6035.27點。連跌3日，累計跌197.16點，對上一次連跌3日是8月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月5日。

午後消息股表現

國泰（0293）：預期毋須再額外取消航班 繼續維修其餘9架航機。收報7.7元，跌3.27%。

銀河國際證券降萬科（2020）目標價及評級 稱中期首錄虧損令人失望。收報75元，跌1.32%。

今早及隔晚消息股表現

昇能（2459）：大股東孖展倉遭斬倉 涉36.6%股本 今復牌。收報0.58元，升78.46%。

南順（0411）最快今日公布業績。收報8元，無升跌。

昇能（2459）今停牌，大股東再提交4至6月6項交易替代申報。收報0.58元，升78.46%。

數碼通（0315）全年多賺75%，基本溢利按年持平，派末期息17.5仙。將停澳門流動通訊服務，數碼通：提供服務時遇限制。收報3.94元，升2.6%。

美的置業（3990）首8個月合同銷售金額約259億人幣。收報7.57元，升0.13%。

雅居樂（3383）上月預售額5.4億人幣跌近八成，越秀賣樓升1.5%。收報0.415元，無升跌。

新地（0016）伙伴逾65億轉讓新加坡ION Orchard一半權益予同系房託。收報73.75元，跌0.94%。

拉夏貝爾（6116）今就除牌決定提覆核申請。停牌。

HKTVmall fb宣布「聽日加價」惹熱議，母企港科探索（1137）中期蝕逾2700萬。收報1.61元，跌3.01%。

其士集團（0025）六年來頒發獎學金600萬冀促培育年輕建造業人才。收報4.6元，升1.1%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見13.86元，收報13.56元，升2.26%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1131元，收報1131元，升0.25%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1091.95元，收報1091.95元，升0.11%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1145.75元，收報1145.75元，升0.01%；晶泰科技（2228）創上市新高，見12.7元，收報12.6元，升16.67%；經發物業（1354）創上市新高，見26.45元，收報25.8元，升18.08%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見25.8元，收報25.7元，升3.42%；中國秦發（0866）創52周高，見0.96元，收報0.93元，升3.33%；綠色動力環保（1330）創52周高，見3.15元，收報3.11元，升1.97%；天潔環境（1527）創52周高，見1.41元，收報1.41元，升0.71%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.2元，收報0.98元，升8.89%；香港電訊－ＳＳ（6823）創52周高，見10.14元，收報10.14元，升1.81%；INTERRA ACQ-Z（7801）創52周高，見9.25元，收報9.25元，無升跌；中國宏光（8646）創52周高，見0.63元，收報0.5元，跌5.66%；德益控股（9900）創52周高，見2.09元，收報2.09元，無升跌；安能物流（9956）創52周高，見7.8元，收報7.75元，升0.26%；ＧＸ中國政銀債券（3041）創52周高，見57.62元，收報57.62元，無升跌。

破底股方面

64隻股份創上市新低，其中十隻包括，SOHO中國（0410）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；朗詩（0106）低見0.012元，收報0.013元，跌27.78%；眾安在綫（6060）低見9.42元，收報9.55元，跌2.35%；平安好醫生（1833）低見9.11元，收報9.32元，跌2.51%；百威（1876）低見8.32元，收報8.47元，升0.24%；弘海高新資源（0065）低見0.086元，收報0.088元，跌1.12%；朗詩綠色管理（0106）低見0.012元，收報0.013元，跌27.78%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.212元，收報0.213元，跌4.48%；信能低碳（0145）低見0.109元，收報0.119元，跌0.83%；匯漢控股（0214）低見0.3元，收報0.38元，升2.7%。

99隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；金地商置（0535）低見0.161元，收報0.167元，無升跌；保利置業（0119）低見1.22元，收報1.23元，跌2.38%；信德（0242）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；周大福（1929）低見6.08元，收報6.14元，跌2.54%；六福集團（0590）低見13.92元，收報14.16元，跌0.42%；莎莎國際（0178）低見0.66元，收報0.66元，跌2.94%；叙福樓（1978）低見0.375元，收報0.38元，無升跌；嚐高美（8371）低見1.23元，收報1.24元，跌3.13%；海亮國際（2336）低見0.09元，收報0.091元，跌2.15%。

異動股

上升異動股，包括，昇能集團（2459）收報0.58元，升78.46%；NEXION TECH（8420）收報0.019元，升58.33%；冠中地產（0193）收報0.39元，升44.44%；嘀嗒出行 （2559）收報2.46元，升29.47%；創聯控股（2371）收報0.025元，升25%；華大酒店（0201）收報0.083元，升22.06%；匯森家居（2127）收報0.069元，升21.05%；智昇集團控股（8370）收報0.52元，升20.93%；映美控股（2028）收報0.06元，升20%；華星控股（8237）收報0.019元，升18.75%；金輝（0137）收報0.78元，升18.18%。

下跌異動股，包括，信源企業集團（1748）收報5.91元，跌60.6%；景業名邦集團（2231）創上市新低，見0.42元，收報0.425元，跌33.59%；璋利國際（1693）創上市新低，見1.17元，收報1.35元，跌32.5%；朗詩（0106）創上市新低，見0.012元，收報0.013元，跌27.78%；莊臣控股（1955）收報0.27元，跌20.59%；金貓銀貓（1815）創上市新低，見0.16元，收報0.2元，跌18.7%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.027元，跌18.18%；傳遞娛樂（1326）收報0.029元，跌17.14%；未來發展控股（1259）收報0.049元，跌16.95%。

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