碧瑤綠色（1397）召開中期業績會，財務總監陳百恆表示，有關未來綠色科技的投資額，集團不會有巨大投資，多爲概念。集團主席吳永康補充，集團在綠色科技方面更多是應用層面，不會大力投資研究，而會加強與大學、科技園及數碼港等科研機構、初創企業進行合作，以增加綠色科技的應用。
集團今年中期純利2427.1萬元，按年增11.2%；收益12.91億元，按年增16.6%，主要得益於清潔分部的收益增長約20.1%至10.3億元，廢物處理及回收、園藝業務亦分別錄得按年7.4%及15.8%的增長，不過期内蟲害管理業務收益按年減少19.2%至3780萬元，集團回應指主要由於市場競爭加劇， 有一些較小型的競爭對手用短期的價格方法爭取生意。
期内毛利率按年下跌0.3個百分點至7.5%，集團指毛利率的輕微下降受到清潔分部勞動力成本上升的影響，部分被廢物管理及回收分部的強勁表現所抵銷。陳百恆會上表示，相信是短期影響，預期未來清潔業務人工成本會恢復至每年按年增長約3%的較正常水平。
關於應收賬款方面，吳永康表示，集團應收賬款雖然自2020年的逾2億元逐步升高至今年中期報告期末的約5.5億元，不過週轉天數自2020年的逾90天回落至現在約70天，為經營現金流及降低利息成本提供貢獻。集團指收入增長遠較應收款項金額增長快，預期未來應收款項金額會因應收入同步發展。至於銀行貸款餘額方面，吳永康指，公司銀行貸款餘額亦逐漸減少，公司6月底銀行貸款餘額為9600萬元，較去年底減少約47.5%。
展望未來，集團行政總裁吳玉群表示，集團在致力提高各核心業務的市場份額的同時，積極於香港及以外地區擴張。同時因應公司的發展，適時尋找潛在的併購、合營、或新業務項目，加速未來業務增長。
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