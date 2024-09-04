港鐵（0066）因應2007年尾兩鐵合併，及兩鐵訂立為期50年服務經營權，由2007/08起至2024/25年度首6個月，向九鐵支付款項、承擔負債等，每年向九廣鐵路支付定額及非定額付款，該等費用及據此負債的攤銷已安排用作利得稅扣除。有關稅務扣除涉款54億元。稅務局對港鐵有關安排提出異議，港鐵據外聘大律師及稅務顧問建議因應提出反對，不過其後再遭稅局及稅務上訴委員會駁回，並擬轉到高院上訴。
該集團指，稅務局已因應今次個案，向其發出2009/2010至2017/2018課稅年度相應的利得稅評稅成補加評稅通知書，其因應已購買23億元儲稅券隨時備用，並向稅務局提出反對。稅務局一度同意其暫緩繳款。
集團強調，是次購買儲稅券，不會影響其稅務上的權力，已購入的儲稅券，已計人綜合財務狀況表內「應收賬項及其他應收款項」。不過，稅務局在2022年5月對港鐵的反對意見予以反對，並維持了2011/12至2017/18年度就爭議款項的利得稅評稅／補加評稅。港鐵從另一外聘大律師取得進一步意見，認為具有力的法律理據，並於2022年6月16日向稅務上訴委員會，就稅務局提出的評稅提出爭議及上訴。
其後來經與外聘大律師和稅務顧問商討上訴方案後，決定不再尋求最初款項和所轉承之負債的攤銷作稅務扣除。由於其已在過往年度的稅務扣除存在不確定性，因而作出計提，其亦因此不用就計提額外的稅務撥備。截至今年6月底，涉及計提共2億元。稅務上訴委員會則在今年8月6日決定，否決了2011/12至2017/18年度的稅務扣除。其已與外聘大律師和稅務顧問商討，截至2024年中期業績公告當日，其初步意見是繼續持有有力的法律理據支持其立場因此未有計提額外的稅務撥備。
港鐵、外聘大律師和稅務顧問已完成檢視稅務上訴委員會的決定後，仍然認為其持有有力的法律理據支持其立場，因此已於今日就稅務上訴委員會的決定，向高等法院申請上訴許可。
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