該集團指，稅務局已因應今次個案，向其發出2009/2010至2017/2018課稅年度相應的利得稅評稅成補加評稅通知書，其因應已購買23億元儲稅券隨時備用，並向稅務局提出反對。稅務局一度同意其暫緩繳款。

集團強調，是次購買儲稅券，不會影響其稅務上的權力，已購入的儲稅券，已計人綜合財務狀況表內「應收賬項及其他應收款項」。不過，稅務局在2022年5月對港鐵的反對意見予以反對，並維持了2011/12至2017/18年度就爭議款項的利得稅評稅／補加評稅。港鐵從另一外聘大律師取得進一步意見，認為具有力的法律理據，並於2022年6月16日向稅務上訴委員會，就稅務局提出的評稅提出爭議及上訴。

其後來經與外聘大律師和稅務顧問商討上訴方案後，決定不再尋求最初款項和所轉承之負債的攤銷作稅務扣除。由於其已在過往年度的稅務扣除存在不確定性，因而作出計提，其亦因此不用就計提額外的稅務撥備。截至今年6月底，涉及計提共2億元。稅務上訴委員會則在今年8月6日決定，否決了2011/12至2017/18年度的稅務扣除。其已與外聘大律師和稅務顧問商討，截至2024年中期業績公告當日，其初步意見是繼續持有有力的法律理據支持其立場因此未有計提額外的稅務撥備。

港鐵、外聘大律師和稅務顧問已完成檢視稅務上訴委員會的決定後，仍然認為其持有有力的法律理據支持其立場，因此已於今日就稅務上訴委員會的決定，向高等法院申請上訴許可。

其他報道

恒生指數公司：倘港股周五全天停市 指數調整延至下周一收市後

碧瑤綠色：將於今年底前確認的合約價值逾13億元

證監會追究京玖醫療7名董事及事實董事曹貴子等人違受信責任

阿里減持雲音樂至5%以下

【有片：投資王道】王弼：AI概念狂熱減退 料美股大選前高位波動為主

內地據報擬分兩步下調存量房貸利率 減輕銀行壓力

周大福委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理

瑞銀陳志立：若本港利率跌1%可釋放數百億元利息支出

Airwallex報告：55%受訪企業面對經營成本上升挑戰

恒指收市跌194點 科指跌0.39% 北水流出 近兩周最多

格力董明珠：35歲難搵工 可能是因為「高不成低不就」 亦不願意低頭

百度文心一言升級為文小言

老虎證券：向零售投資者開放AVAX、LINK交易 專業投資者增APT、TON

淘寶據報擬全面支援微信支付 微信支付：正在開通中

滬深三大指數午後向下 滬指連跌三日

國泰：預期毋須再額外取消航班 繼續維修其餘9架航機

零件短缺 傳國泰A350停飛或延長 國泰：有信心周六前恢復

眾安銀行宣布錄得單月盈利 為本港首間虛銀扭虧

帝盛酒店合資建新加坡樟宜帝盛酒店 另在港英日等展8項目

昇能復牌曾彈逾六成 大股東昨遭斬倉持股降至21%

銀河國際證券降萬科目標價及評級 稱中期首錄虧損令人失望

傳飲山姆礦泉水係「生仔水」 山姆超市：只是普通礦泉水

恒指半日跌189點 見兩周低 科指跌0.4% 中石油跌5% 北水轉流出