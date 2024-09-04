富力（2777）公布，在昨日（九月三日）旗下的附屬公司兆晞、富力香港及御逸各自收到由Serica Agency Limited作為擔保代理人的通知，其中包括委任Frank Forensic and Corporate Recovery Limited的Chan Leung Lee 和 Yuen Tsz Chun 就融資協議為擔保代理人設立擔保之資產，其中包括但不限於富力香港持有之御逸股份、御逸持有之兆晞股份以及兆晞之資產，作為共同及個別接管人。
富力指，於今日公告日期，兆晞持有公司一家全資附屬公司的全部股權，該公司在中國間接持有68間酒店及一幢寫字樓。兆晞為御逸的全資附屬公司，而御逸則為富力香港的全資附屬公司。
公司正在評估委任接管人的法律、財務和營運影響。公司將密切關注上述事項的進展， 並將根據上市規則及有關上述事項的其他適用法律適時向股東及其他投資者公佈任何重大進展。
富力又指，正與顧問們共同探討全面可行的解決方案，以保障所有持份者利益，並確保集團未 來的長遠發展。公司將積極與境外債權人就重組方案進行溝通與合作。
據富力七月公布，公司遭貸款持有人之一的Seatown Private Credit Master Fund入稟申請清盤，呈請將於9月25日在高待法院審理。
富力的全資附屬公司兆晞作為借款人、富力香港作為擔保人之一，上市的富力地產作為義務人之一，而Serica Agency Limited作為代理人和擔保代理人，與貸款人在2023年1月達成融資協議，而截至今年七月八日公司尚未償還的貸款金額達6.137億美元。Seatown Private Credit Master Fund則持有持有上述貸款18%。
另外，富力公布規模19.5億元人民幣的境內債券「H16富力4」的小額兌付安非排，「H16富力4」的餘額為16.93億元人民幣。今次支付債券基數2%及自2023年9月16日至2024年9月8日期間的利息。
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