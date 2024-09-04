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松齡聯同靈巧智慧科技引入智能長者健康檢測系統

現時為華懋集團旗下松齡護老集團，於2023年推出港島首個尊尚旗艦院舍「松心薈」，並自6月起首度與本地科創公司靈巧智慧科技（FINESSE）合作，利用各種全新智能檢測裝置，配合其以大數據及AI研發的最新系統平台CARER.Plus和手機應用程式(APP)，建構一站式醫療護理創新方案「智能長者健康檢測系統」。

松齡行政總裁陳業強表，他們與不同科創公司攜手探索及實踐院舍醫療護理智能化，冀突破樂齡科技現時的固有界限，引入高效、易於應用且全面的創科方案。FINESSE於2021年創立，近年致力研究善用大數據及AI為長者健康把關，把多年來於社區服務中所收集的長者健康數據轉化成龐大數據庫，並運用人工智慧（AI）開發出一套可與智能檢測裝置整合的醫療護理管控系統平台CARER.Plus，兩者結合成「智能長者健康檢測系統」。該系統經過2年多開發，現時載有逾5萬名長者的健康數據，數據量將持續增加。

「智能長者健康檢測系統」引入松心薈後，邀請長者參加，分別為他們手上配戴全新穿戴式智能裝置，長者可從裝置上掌握日期、時間、天氣等資訊，藉此改善精神混亂及善忘問題。裝置亦擁有求救功能。長者房間內更配置在床墊下的無接觸式智能感應帶、房間天花的智能跌倒偵測裝置及床頭的智能呼叫裝置，配合運作。

透過該系統將錄得的健康數據即時上載到CARER.Plus，松心薈的跨專科醫療護理團隊可隨時遠距離實時監測各長者狀態，方便職員即時跟進。CARER.Plus的AI功能更自動撰寫全面、詳盡且可持續的醫療護理建議方案。專用的APP亦連接系統，讓家人何時何地均可打開智能手機查閱親人不同時間的健康狀況。經過試驗，松齡發現「智能長者健康檢測系統」能更有效為長者提供健康檢測服務，有效減少巡房次數，亦可按長者狀況決定優先性對有需要者率先提供適切支援。FINESSE聯合創辦人余曜堃指，未來他們將繼續努力提升「智能長者健康檢測系統」。

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