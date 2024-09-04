moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳洲星億娛樂檢視財務及流動性狀況 周大福企業及遠東發展有持股

周大福企業及遠東發展（0035）持股近一成的澳洲Star Entertainment（星億娛樂）自上周五提出停牌以來，再更新資訊指，其正與若干顧問檢討財務及流動性狀況，以落實截至6月底止年度財務報告。該公司更指出，正就逆市交易時，與若干持份者討論流動性問題，並擬因應當地企業法規，發表具安全港條款的公告。

根據Star Entertainment擬引用於主板公司的澳洲企業法規The Corporations Act 2001 (Cth) 的安全港條款，通常會涉及到涉事公司擬進行重組，或嘗試扭轉財務狀況時引用居多。根據該公司的公告，目前未確定落實年度報告的具體時間，但是料在刋發年度的初步財務報告時，會給予更新的財務及流動狀況訊息。其會按交易所規定適時將股份復牌。

彭博引述澳洲媒體報道指，當地銀行對Star Entertainment提出處置短期債務的更多請求有所推搪，並謂要在提供新貸款前，要與政府發牌及需要增加物業作抵押品方面，作為大前提。

其他報道

恒大汽車旗下恒馳汽車再遭債權人請破產審查

智雲健康：獲5年內地獨家銷售莉芙敏片和施保利通片

總商會向特首提建議 包括助中小企擴勞動人口

松齡聯同靈巧智慧科技引入智能長者健康檢測系統

富力債權人委任接管人 接管富力內地68間酒店及1幢寫字樓

英國據報要求匯控檢討數據處理

港鐵就兩鐵合併承擔費用抵稅安排屢被稅局反對 今申請到高院上訴

恒指公司新增快速納入規則至港股通指數

恒生指數公司：倘港股周五全天停市 指數調整延至下周一收市後

碧瑤綠色：將於今年底前確認的合約價值逾13億元

證監會追究京玖醫療7名董事及事實董事曹貴子等人違受信責任

阿里減持雲音樂至5%以下

【有片：投資王道】王弼：AI概念狂熱減退 料美股大選前高位波動為主

內地據報擬分兩步下調存量房貸利率 減輕銀行壓力

周大福委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理

瑞銀陳志立：若本港利率跌1%可釋放數百億元利息支出

Airwallex報告：55%受訪企業面對經營成本上升挑戰

恒指收市跌194點 科指跌0.39% 北水流出 近兩周最多

格力董明珠：35歲難搵工 可能是因為「高不成低不就」 亦不願意低頭

百度文心一言升級為文小言

老虎證券：向零售投資者開放AVAX、LINK交易 專業投資者增APT、TON

淘寶據報擬全面支援微信支付 微信支付：正在開通中

滬深三大指數午後向下 滬指連跌三日