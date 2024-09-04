根據Star Entertainment擬引用於主板公司的澳洲企業法規The Corporations Act 2001 (Cth) 的安全港條款，通常會涉及到涉事公司擬進行重組，或嘗試扭轉財務狀況時引用居多。根據該公司的公告，目前未確定落實年度報告的具體時間，但是料在刋發年度的初步財務報告時，會給予更新的財務及流動狀況訊息。其會按交易所規定適時將股份復牌。

彭博引述澳洲媒體報道指，當地銀行對Star Entertainment提出處置短期債務的更多請求有所推搪，並謂要在提供新貸款前，要與政府發牌及需要增加物業作抵押品方面，作為大前提。

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