Antlitz稱，福士需適應新冠疫情後，歐洲汽車需求減少的現實，並重新調整產量。他說，福士預計與疫情前相比，歐洲每年的汽車銷量將減少約50萬輛，「相當於大約兩個汽車工廠」的產量。福士成立87年來從未關閉過在德國本土的工廠，潛在的關閉廠房計劃，令該公司的勞資委員會（works council）不滿。勞資委員會負責人Daniela Cavallo表示，福士威脅關閉工廠，相當於「宣布破產」，指其嚴重破壞信任。

她表示，福士德國廠房的未來，關係到下薩克森州（該州擁有福士汽車的20%投票權）以及整個國家的利益。這觀點得到下薩克森州州長魏爾（Stephan Weil）的支持。他表明不支持關閉工廠，並強調仍有其他選擇。 德國副總理哈貝克（Robert Habeck）亦警告福士，需對全國30萬名福士工人負責。

福士期望透過削減開支，將福士品牌的利潤率在2026年前提升至6.5%，相比今年頭6個月為2.3%。

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